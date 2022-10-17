Bu sezon oynadığı 8 maçta galibiyet alamayan Sarı Siyahlı ekip, Bandırmaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek kötü gidişe son verdi. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede Doğu Anadolu ekibine galibiyeti getiren golleri 8 ve 78. dakikalarda Haqi Osman attı. Haqi Osman'ın bir golü de ofsayt neden ile iptal edildi.

Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Balıkesir spor haberleri: Yeni Malatyaspor ilk galibiyetini Bandırma'da aldı - Son Dakika

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