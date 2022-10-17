Balıkesir spor haberleri: Yeni Malatyaspor ilk galibiyetini Bandırma'da aldı - Son Dakika
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Balıkesir spor haberleri: Yeni Malatyaspor ilk galibiyetini Bandırma'da aldı

17.10.2022 16:15
Balıkesir spor haberleri: Yeni Malatyaspor ilk galibiyetini Bandırma'da aldı

Balıkesir haberleri... Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Bandırmaspor'u 2-0 yenerek bu sezonki ilk 3 puanını aldı.

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Bandırmaspor'u 2-0 yenerek bu sezonki ilk 3 puanını aldı.

Bu sezon oynadığı 8 maçta galibiyet alamayan Sarı Siyahlı ekip, Bandırmaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek kötü gidişe son verdi. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede Doğu Anadolu ekibine galibiyeti getiren golleri 8 ve 78. dakikalarda Haqi Osman attı. Haqi Osman'ın bir golü de ofsayt neden ile iptal edildi.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Bandırmaspor 12 puanda kalırken bu sezonki ilk galibyetine imza atan Yeni Malatyaspor ise puanını 6'ya yükseltti. - MALATYA

YORUMLAR
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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm Yeni Malatyaspor: 0-2 Yeni Malatyaspor: 0-2
Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesir spor haberleri: Yeni Malatyaspor ilk galibiyetini Bandırma'da aldı - Son Dakika

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