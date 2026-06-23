Balıkesir Üniversitesi\'nden Uluslararası Başarı

Brezilya'da düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Kombat Sporları Şampiyonasında elde ettikleri uluslararası başarılarla Balıkesir Üniversitesini ve Türkiye'yi gururlandıran sporcular ile teknik ekip, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, FISU Dünya Üniversiteler Kombat Sporları Şampiyonası'nda Güreş Milli Takımı'nda antrenör olarak görev yapan Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özkan Işık, 70 kilo Erkekler Wushu Kungfu Sanda kategorisinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Yusuf Eren Akkaya, Güreş grekoromen stil 67 kiloda dünya ikinciliği elde ederek gümüş madalya kazanan Servet Angı yer aldı.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ile Prof. Dr. Fatih Satıl'ın da yer aldığı ziyarette Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Göktaş ve Rektör Spor Danışmanı Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen de sporculara eşlik etti. Gerçekleşen ziyarette başarılı sporcular ve akademisyenler, şampiyona süreci ve elde edilen başarılar hakkında Rektör Oğurlu'ya bilgi verdi.

Uluslararası alanda elde edilen derecelerin Balıkesir Üniversitesi adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Üniversite olarak spora ve sporculara verilen desteğin artarak süreceğini belirten Rektör Oğurlu, elde edilen başarıların genç sporcular için de önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - BALIKESİR