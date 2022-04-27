Balıkesir Üniversitesi, Türk Sporunun gelişimini destekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir Üniversitesi, Türk Sporunun gelişimini destekliyor

27.04.2022 16:50
Balıkesir Üniversitesi, Türk Sporunun gelişimini destekliyor

Balıkesir Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesinde yürütülen eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sahip olduğu spor tesisleri ile Türk sporunu desteklemeye devam ediyor.

Balıkesir Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesinde yürütülen eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sahip olduğu spor tesisleri ile Türk sporunu desteklemeye devam ediyor. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, kampüs alanında ve Spor Bilimleri Fakültesi içerisindeki tesisler ile Türkiye'de sayılı üniversitede bulunan sportif altyapıya sahip olduklarını ifade ederken, uluslararası başarılara imza atan milli sporcu öğrencilerin ve akademik personelin başarılarıyla da gurur duyduklarını ifade etti.

Üniversitedeki spor tesislerinin, yerel ve ulusal organizasyonlara ev sahipliği yaptığını dile getiren Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; "Öğretim görevlilerimiz Yasemin Adar ile Ali Eren Demirezen'in yanı sıra öğrencimiz Kerem Kamal, olimpik milli sporcularımız arasında yer alıyor. 20 yılı aşkın geçmişi ile milli sporcuların da öncelikli tercihleri arasında yer Spor Bilimleri Fakültemizde, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında başarı elde eden çok sayıda milli sporcumuz öğrenim görüyor. Üniversite olarak Türk sporunun gelişimine destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Tesisler, Türkiye Şampiyonalarına Ev Sahipliği Yapıyor

Alparslan Türkeş Stadyumu, Burhan Erdayı Spor Salonu, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Tenis Kortları, üniversitedeki ders uygulamaları ve birimlerin kullanımının yanı sıra, önemli yerel ve ulusal organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Yakın dönemdeki ulusal organizasyonlar arasında; Üniversiteler Türkiye Karate Şampiyonası ve Üniversiteler Türkiye Boks Şampiyonası ile Türkiye İşitme Engelliler Oryantiring, Yüzme ve Masa Tenisi Şampiyonaları, Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Son olarak Balıkesir Okullar Arası Triatlon İl Birinciliği Müsabakaları da Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsünde gerçekleştirildi. Çeşitli kulüp ve eğitim kurumları da farklı branşlardaki sportif faaliyetleri üniversitedeki tesisleri kullanıyor.

Kulüp Futbol Müsabakaları Gerçekleştiriliyor

Balıkesir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kulüp futbol müsabakaları ile futbol kulüplerinin antrenmanlarına ev sahipliği Alparslan Türkeş Stadyumu; resmi mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında gerçekleştirilen programlar dahilinde; Balıkesirspor, Menteşspor, Gaziosmanpaşaspor, Yenisanayispor, Gökköyspor, Demirspor, Altayspor, Gençlikspor, Şabanlarspor, Yıldızspor, Atköyspor, ve Karesispor tarafından kullanılıyor.

BAÜN Spor Kulübü de Faaliyetlerini Sürdürüyor

Balıkesir Üniversitesi Spor Kulübü de planlanan faaliyetleri dahilinde yıl içerisinde farklı branşlarda devam eden kurs ve etkinliklerini, üniversitedeki spor tesislerinde gerçekleştiriyor. Balıkesir Üniversitesi Spor Kulübü bünyesinde yaz okulu programı da düzenleniyor. - BALIKESİR

Balıkesir Üniversitesi, Türk Sporunun gelişimini destekliyor
Balıkesir Üniversitesi, Türk Sporunun gelişimini destekliyor
Balıkesir Üniversitesi, Türk Sporunun gelişimini destekliyor
Balıkesir Üniversitesi, Türk Sporunun gelişimini destekliyor
Balıkesir Üniversitesi, Türk Sporunun gelişimini destekliyor
Balıkesir Üniversitesi, Türk Sporunun gelişimini destekliyor
Balıkesir Üniversitesi, Türk Sporunun gelişimini destekliyor

YORUMLAR
500
Ankara'da 'İş Birliğinin 30. yılında Kazakistan-Türkiye İlişkileri' konferansı Ankara'da 'İş Birliğinin 30. yılında Kazakistan-Türkiye İlişkileri' konferansı Sendika ve meslek birliklerinden 1 Mayıs için ortak çağrı Sendika ve meslek birliklerinden 1 Mayıs için ortak çağrı

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Balıkesir Üniversitesi, Türk Sporunun gelişimini destekliyor - Son Dakika


Son Dakika
16:52 Efsane kaleci Buffon'un skandal hatası kariyerinde kara bir leke olarak kalacak!
16:48 İBB çalışanı kadının PKK'lı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı
16:19 Erdoğan'ın "Maskelerinizi çıkarın" isteğini yerine getirmeyen profesör sosyal medyada gündem oldu!
16:16 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a pazar ziyaretinde domates fırlattılar
16:15 DSÖ'den Kinder açıklaması: 11 ülkeden toplam 151 vaka bildirildi
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
16:11 Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
15:36 Babacan 6'lı masa hakkında konuştu: Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız
15:25 Son 4 ay içinde en çok haberlere konu olan komedyenler açıklandı! İlk sırada Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 16:56:19. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir Üniversitesi, Türk Sporunun gelişimini destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement