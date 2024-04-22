Balıkesir Üniversitesi Yerleşkesinde Bisiklet Gruplarından Spor ve Tur Etkinliği

Balıkesir Üniversitesi Yerleşkesinde öğrenci ve akademisyenlerin kurduğu bisiklet grupları dersler öncesi önce spor yapıp, sonra bisiklet turu yaparak okullarına derse giriyor.
Balıkesir Üniversitesi "balpedal" grubu ile "pedalON" bisiklet grupları işbirliğinde Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesinde bir etkinlik düzenlendi. Üniversite yerleşkesi içerisinde gerçekleştirilen etkinlikte Botanik Bahçesi yürüyüş yolu ile bisiklet yolları kullanıldı. Bisiklet sporu yapan gençler etkinlik öncesi botanik bahçesinde kültür fizik çalışması yapıyorlar.
Tüm katılımcıların düzenlenen bu etkinlikten memnun kaldıkları gözlemlendi. balpedal grubu ve pedalON bisiklet gruplarının başkanları yapıkları açıklamada bisiklet etkinliklerinin hız kesmeden devam edeceğini ve önümüzdeki günlerde yeni etkinlikler olacağını söylediler.
Etkinlik, BAÜN Kuva-yi Milli Kapısı önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - BALIKESİR
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