Büyükşehir Belediyespor, "Hedefi olan sporcular yetiştiriyoruz"
Büyükşehir Belediyespor, "Hedefi olan sporcular yetiştiriyoruz"

Büyükşehir Belediyespor, "Hedefi olan sporcular yetiştiriyoruz"
16.02.2026 13:02  Güncelleme: 13:03
Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu etkinliklerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un sporcuları, altyapı başarılarıyla dikkat çekti. 620 sporcunun katıldığı organizasyonda, amatör sporcuların lisans alarak yarışmalara katılması büyük gurur kaynağı oldu.

Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu faaliyet programı kapsamındaki organizasyonda Balıkesir Büyükşehir Belediye spor sporcuları performanslarıyla göz doldurdu. Yarışmalara katılan sporcuların büyük bölümünün kulübün spor okullarından yetişmesi, altyapı başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye Yüzme Federasyonu faaliyet programında yer alan 7-8-9 Yaş Yüzme Şenlikleri, 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi ve 13+ Yaş Yüzme Test Yarışları Balıkesir'de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplam 620 sporcunun kulaç attığı organizasyonda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, hem katılım hem de altyapı gücüyle dikkat çekti. Yarışmalarda mücadele eden sporcuların önemli bir kısmı, kulübün spor okullarında yüzme öğrenerek lisanslı sporcu haline gelen isimlerden oluştu. Küçük yaşta havuzla tanışan sporcuların kısa sürede resmi müsabakalarda kulübü temsil etmesi, sürdürülebilir spor modeli açısından önemli bir tablo ortaya koydu.

"Altyapımız meyvesini veriyor"

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Burç Özoğuz, altyapıya yapılan yatırımın karşılığını aldıklarını belirterek şunları söyledi; "Spor okullarımızda yüzmeyi öğrenen çocuklarımızın bugün lisanslı sporcu olarak kulübümüzü temsil etmesi bizim için en büyük gurur kaynağıdır. Amacımız sadece yarışlara katılmak değil; spor kültürü olan, disiplinli ve özgüvenli bir nesil yetiştirmek. Altyapımızın meyvelerini toplamaya başladık."

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Yüzme Antrenörü Adnan İri ise sporcuların gelişim sürecine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı; "Çocuklarımız havuza ilk adımı spor okullarımızda atıyor. Temel teknik eğitimden yarış hazırlık sürecine kadar planlı ve disiplinli bir program uyguluyoruz. Bugün yarışan sporcularımızı bu sistemden çıkması tesadüf değil, tamamen emek ve doğru planlamanın sonucudur."

"Hedefi olan sporcular yetiştiriyoruz"

Yüzme Antrenörlerinden Hilal Barkır ise; "Spor okullarımızda çocuklarımızı adım adım geliştiriyoruz. Önce doğru teknik, ardından dayanıklılık ve yarış bilinci kazandırıyoruz. Havuzda sadece performans değil, özgüveni yüksek ve hedefi olan sporcular yetiştiriyoruz. Sporcularımızın hepsiyle gurur duyuyorum" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, altyapıdan yetişen sporcularıyla yüzmede istikrarlı büyümesini sürdürürken, kulüp yönetimi ve teknik ekibi Balıkesir'i yüzmede marka şehir haline getirme hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediyespor, 'Hedefi olan sporcular yetiştiriyoruz' - Son Dakika


