Balıkesirli eskrimciler Ankara'daki Federasyon Kupası'nda 1 şampiyonluk ve 2 üçüncülük kazandı - Son Dakika
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Balıkesirli eskrimciler Ankara'daki Federasyon Kupası'nda 1 şampiyonluk ve 2 üçüncülük kazandı

Balıkesirli eskrimciler Ankara\'daki Federasyon Kupası\'nda 1 şampiyonluk ve 2 üçüncülük kazandı
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Ankara'da düzenlenen Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Eskrim Flöre Federasyon Kupası Müsabakaları'nda Balıkesirli sporcular önemli dereceler elde etti. Milli sporcu Kıvanç Kırtay gençler kategorisinde birinci olurken, Nil Kırtay ve Duru Ayata yıldızlar kategorisinde üçüncü oldu.

Ankara'da düzenlenen Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Eskrim Flöre Federasyon Kupası Müsabakaları'nda Balıkesirli sporcular önemli dereceler elde etti. Milli sporcu Kıvanç Kırtay gençler kategorisinde birinci olurken, Nil Kırtay ve Duru Ayata yıldızlar kategorisinde üçüncü oldu.

Ankara'da gerçekleştirilen müsabakalarda mücadele eden milli sporcu Kıvanç Kırtay, gençler kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birinci oldu ve şampiyonluğa ulaştı.

-Yıldızlar kategorisinde iki üçüncülük

Yıldızlar kategorisinde mücadele eden Nil Kırtay ve Duru Ayata ise müsabakaları üçüncü sırada tamamlayarak derece elde etti. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sporcular ve antrenörlerin gösterdiği mücadele, azim ve başarı dolayısıyla tebrik mesajı yayımlandı. Mesajda, sporcuların başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirli eskrimciler Ankara'daki Federasyon Kupası'nda 1 şampiyonluk ve 2 üçüncülük kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesirli eskrimciler Ankara'daki Federasyon Kupası'nda 1 şampiyonluk ve 2 üçüncülük kazandı - Son Dakika
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