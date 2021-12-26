Balıkesirspor: 1-1

STAT: Eyüp
HAKEMLER: Turgut Doman, Deniz Turgut, Emrah ÜnalEYÜPSPOR: Emrullah - Uğur, Musah Muhammed, Yalçın, Bülent, Enes (Dk. 46 Taha), Timur, Mikail (Dk. 75 Bekir), Caner, Dibba (Dk. 46 Mete), UmutBALIKESİRSPOR: Atilla - Erdem, Sedat, Batuhan, Doğa, Kore, Cumali, Otoo (Dk. 73 Oğuzhan), Anıl (Dk. 73 Muhammed Ali), Bilalli (Dk. 90+6 Birol), Kethevoama (Dk. 73 Nwankwo)GOLLER: Dk. 22 Umut Bulut (Eyüpspor) - Dk. 40 Erdem (Balıkesirspor)
SARI KARTLAR: Bekir (Eyüpspor) - Muhammed Ali, Sedat, Batuhan, Cumali (Balıkesirspor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 19'ımcı haftasında Eyüpspor, kendi sahasında Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Kaynak: DHA
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