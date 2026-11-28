3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor son 5 maçta namağlup 4'üncü galibiyetini evinde Söke 1970 SK'yı farklı yenerek alıp maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu: 4-0.

Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada kırmızı-beyazlıların gollerini 30'uncu dakikada Emre Gemici, 55'te Akın Akman ve 68 ile 90+2'nci dakikalarda Ali Sinan Gayla attı. Konuk ekipte Cengizhan 90'ıncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Grupta 9 haftadır bileği bükülmeyen Balıkesirspor 14 maç sonunda 30 puana ulaştı. Söke 1970 ise 9 puanla düşme hattında kaldı.