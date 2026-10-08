Balıkesirspor, 4 gün içinde Bigaspor'u kupada 3-0 yenip üst tura çıktı - Son Dakika
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Balıkesirspor, 4 gün içinde Bigaspor'u kupada 3-0 yenip üst tura çıktı

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Balıkesirspor, 4 gün içinde Bigaspor\'u kupada 3-0 yenip üst tura çıktı
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Balıkesirspor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur'da Bigaspor'u 3-0 yenerek üst tura yükseldi. Ligde aynı rakibe geçen hafta 3-2 yenilen kırmızı-beyazlılar, yedek ağırlıklı kadroyla Celal Emir Dede, Mustafa Mete Tetik ve Tibet Durakçay'ın golleriyle kazandı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bigaspor'a 3-2 yenilerek zirve yarışında üst üste 2'nci mağlubiyetini alan Balıkesirspor, dün Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur mücadelesinde konuk olduğu Çanakkale ekibinden rövanşı 3-0'lık skorla aldı. Ligden sonra kupada karşılaştığı Bigaspor'la 4 gün içinde iki kez rakip olan Balıkesirspor, bu kez hata yapmayarak üst tura yükselmeyi başardı. Yedek ağırlıklı kadroyla Biga ekibini eleyen kırmızı-beyazlılarda Celal Emir Dede, Mustafa Mete Tetik ve Tibet Durakçay attıkları gollerle takımı zafere taşıyan isimler oldu.

İki takımın lig mücadelesi sonrasında taraftarlar arasında olay çıkmıştı. Balıkesirspor bu hafta ligde evinde 1922 Akşehir'i yenerek yeni bir sayfa açmak istiyor.

Kaynak: DHA
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