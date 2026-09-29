Balıkesirspor, 7-1'lik mağlubiyet sonrası Cem Kavçak ile anlaştı - Son Dakika
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Balıkesirspor, 7-1'lik mağlubiyet sonrası Cem Kavçak ile anlaştı

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Balıkesirspor, 7-1\'lik mağlubiyet sonrası Cem Kavçak ile anlaştı
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Balıkesirspor, Eskişehirspor'a 7-1 yenildikten sonra Polat Çetin'le yollarını ayırıp teknik direktörlük için Cem Kavçak ile anlaştı. Başkan Mert Alper Acar, Kavçak'ın aksilik olmazsa bu hafta sonu oynanacak Bigaspor maçında takımın başında olacağını açıkladı.

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor'da, Eskişehirspor karşısında alınan 7-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Polat Çetin ile yolların ayrılması sonrası Cem Kavçak ile anlaşma sağlandı.

Balıkesirspor Kulüp Başkanı Mert Alper Acar, teknik direktörlük görevi için Cem Kavçak ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Acar, yaptığı açıklamada, Kavçak'a teklifi kendisinin ilettiğini belirterek, "Cem hocayı ben bizzat arayarak teklif yaptım. O da kabul etti. Bizim hedeflerimiz ile Cem Kavçak'ın hedefleri uyuyor, sistemimizi biliyor. Ayrıca kendisi birçok oyuncunun eski hocası. Geçen yıldan takımımızda kalan oyuncuları da tanıyor. Oyuncularının neler yapıp yapamayacaklarını biliyor." ifadelerini kullandı.

Kavçak'ın herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde bu hafta sonu oynanacak Bigaspor karşılaşmasında takımın başında sahaya çıkacağını belirten Acar, "Cem hoca bir aksilik olmazsa Bigaspor maçında takımın başında olacak." dedi.

Yeni teknik direktör Cem Kavçak'ın bugün akşam gerçekleştirilecek antrenmanda takımla birlikte çalışması bekleniyor.

Cem Kavçak, 2025-2026 sezonunun ilk yarısında da Balıkesirspor'u çalıştırmıştı. Abdullah Bekki'nin kulüp başkanlığı döneminde kırmızı-beyazlı ekibin başına geçen Kavçak, sezonun ilk yarısının ardından görevinden ayrılarak Çorluspor ile anlaşmıştı.

Balıkesirspor ile yeniden anlaşan Kavçak, böylece kırmızı-beyazlı ekipte ikinci teknik direktörlük dönemine başlayacak.

Kırmızı-beyazlı takımın başında geçen yıl 15 maça çıkan Kavçak, bu maçların 8'inden galibiyet ile ayrılırken, 4 maçta berabere kaldı, Balıkesirspor ligde Kavçak yönetiminde ise 3 maç kaybetti.

Kaynak: İHA
EskişehirsporBalıkesirsporBigasporFutbolSporSon Dakika

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