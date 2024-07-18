Balıkesirspor, Ali Karakaya ve Emir Dede ile sözleşme imzaladı

Spor

BALIKESİR,

TFF 3'üncü Lig'de teknik direktörlük görevine Levent Eriş'i getirip transfer harekatına başlayan Balıkesirspor'da imzalar devam ediyor. Balıkesirspor, geçen sezon Nazilli Belediyespor forması giyen 22 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Ali Karakaya ve Osmaniyespor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Emir Dede ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Balıkesirspor'un altyapısında yetişen Emir, attığı imzayla profesyonel olarak kulübüne döndü.