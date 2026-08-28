Balıkesirspor Bucaspor'u Aliağa'da Ağırlayacak

3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Balıkesirspor, iç saha maçlarını oynadığı evi Balıkesir Atatürk Stadı'nın saha zemini hazır olmadığı için sezonun ilk haftasında Bucaspor 1928'i Aliağa Atatürk Stadı'nda konuk edecek. Balıkesirspor, İzmir temsilcisi Bucaspor'la aynı kentin ilçesi Aliağa'da rakip olacak. 6 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Balıkesirspor yönetimi Aliağa Belediyesi ve 2'nci Lig'de yer alan Aliağa FK'ya stadyum desteği için teşekkür etti.

Kırmızı-beyazlılar, "Balıkesirspor'umuzun, 3. Lig 2. Grup birinci hafta müsabakasında Bucaspor 1928 ile Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynayacağı müsabaka, zemin yenileme çalışmaları dolayısıyla Aliağa Atatürk Stadı'na alınmıştır. 6 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Aliağa Atatürk Stadı'nda oynayacağımız karşılaşma için stadyumlarını bizlere tahsis eden Aliağa Belediye Başkanı Sayın Serkan Acar başta olmak üzere, Aliağa FK Kulüp Başkanı Turgay Mete ve tüm Aliağa FK camiasına teşekkürlerimizi sunarız" mesajını yayınladı.