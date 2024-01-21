Balıkesirspor, Bursa Yıldırımspor\'u 1-0 yenerek kritik 3 puanı aldı

BALIKESİR,

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Balıkesirspor sahasında Bursa Yıldırımspor'u 1-0 yenerek kritik 3 puanın sahibi oldu. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, Balıkesirspor 77'nci dakikada Cuma Ali'nin golüyle öne geçti. Avantajını koruyan Balıkesirspor sahadan galibiyetle ayrılan ekip oldu. Balıkesirspor 16 puana çıkarken, Play-Off potasındaki Bursa Yıldırımspor ise 23 puanda kaldı.