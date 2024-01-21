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Balıkesirspor, Bursa Yıldırımspor'u 1-0 yenerek kritik 3 puanı aldı - Son Dakika
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Balıkesirspor, Bursa Yıldırımspor'u 1-0 yenerek kritik 3 puanı aldı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor, sahasında Bursa Yıldırımspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Cuma Ali'nin golüyle öne geçen Balıkesirspor, bu sonuçla 16 puana yükseldi ve düşme hattından uzaklaşmaya başladı. Bursa Yıldırımspor ise 23 puanda kaldı ve Play-Off potasındaki yerini koruyamadı.

Balıkesirspor, Bursa Yıldırımspor\'u 1-0 yenerek kritik 3 puanı aldı
21.01.2024 - 16:17,
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BALIKESİR,

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Balıkesirspor sahasında Bursa Yıldırımspor'u 1-0 yenerek kritik 3 puanın sahibi oldu. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, Balıkesirspor 77'nci dakikada Cuma Ali'nin golüyle öne geçti. Avantajını koruyan Balıkesirspor sahadan galibiyetle ayrılan ekip oldu. Balıkesirspor 16 puana çıkarken, Play-Off potasındaki Bursa Yıldırımspor ise 23 puanda kaldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Balıkesirspor, Bursa Yıldırımspor'u 1-0 yenerek kritik 3 puanı aldı - Son Dakika
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