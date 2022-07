Balıkesirspor'da gündem UÇK dosyaları

Nedim Ömer başkanlığındaki Balıkesirspor yönetimi seçildiği günden bu yana ilk kez basının karşısına çıktı. Kulüp Başkanı Nedim Ömer Balıkesirspor'un borcunun 110 milyon TL civarında olduğunu açıklarken, bazı yabancı oyuncuların da dosyalarının eklenmesi durumunda borcun daha da artacağını dile getirdi.

31 Mayıs 2022 tarihinde yapılan kongre ile başkanlığa seçilen Nedim Ömer kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında kulübün içinde bulunduğu durum hakkında bilgilendirmede bulundu. Yöneticilerin yanında Balıkesirspor Sportif Direktörü Can Cangök'ün de bulunduğu toplantıda Balıkesirspor'u düzlüğe çıkaracak konular üzerinde görüşler dile getirildi. Geçtiğimiz sezon istediği sonuçları alamayarak 2. Lig'e düşen Balıkesirspor'un 2022-2023 sezonunda izleyeceği yol hakkında da açıklama yapan Can Cangök, genç oyuncu ağırlıklı çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Nedim Ömer: "Borcumuz 110 milyon ve giderek artıyor"

Toplantının başında kulübün borcu ve seçildikten sonra yaptıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Balıkesirspor Başkanı Nedim Ömer, "Bu bizim ilk basın toplantımız. Biz kulübü devraldığımızda borcumuzla ilgili dışarıda bir takım konuşmalar oldu. Buna açıklık getirmek istiyorum. Borcumuz şu anda 110 milyon TL ve daha bunun üzerine eklenecek olan rakamlar da var. Bu borcun yaklaşık 52 milyon TL'si UÇK'larla ilgilidir. Bu yüzden UÇK'daki dosyalara önem vererek borç ödemeye bunlardan başladık. FİFA ve UEFA dosyalarını ödemeye başladık. Bunlarla ilgili yaklaşık 4-4,5 milyon TL gibi bir ödeme yaptık. Şu anda 4-5 dosya ile tekrar görüştüm, pazarlık halindeydik. O dosyaları da iyi rakamlara indirdik, inşallah onların da ödemelerini önümüzdeki hafta yapacağız" diye konuştu.

"Oyuncularla pazarlıklarımız devam ediyor"

Uyuşmazlık çözüm kurulu (UÇK) dosyalarının çözümü noktasında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Nedim Ömer, "Borç ödemeyle ilgili çalışmalarımız devam ederken takımı da çıkarıp antrenmanlara başlamamız gerekiyordu. Bununla ilgili çalışmalar yaptık ve eski oyuncularımızda görüşerek pazarlık yaptık. Ama beklediğimizden biraz fazla rakamlar söyledikleri için kulübümüzü 10-15 milyon TL gibi borçlandırmayı düşünmeyerek hiç biriyle anlaşma yapmadık. Bunun üzerine gençlerimizle bugün (dün) ilk antrenmanımızı yapıyoruz. Bu süreçte antrenmanlara gençlerimizle başlayıp, UÇK'ya hız vererek Allah'ın izniyle transferi açarak kampa gideceğiz. Takımımıza yeni katılacak oyuncuları inşallah kampa yetiştirmeye çalışacağız. Bunun haricinde eski oyuncularımızla tekrar görüşme imkanımız olacak ama maalesef onların istedikleri paraları çok yüksek bulduk. O yüzden onlarla görüşmeyi şimdilik durdurduk ama tekrar görüşmelerde bulunacağız. Takımın başına şu an itibarıyla Muhammet Yılmaz hocamızı getirdik" İfadelerini kullandı.

"Yaptığımız ziyaretlerden iyi geri dönüş alıyoruz"

Balıkesirspor'a destek turlarına devam ettiğini belirten Nedim Ömer, "Tüm bunlar yaşanırken belediyelerimizi ve iş adamlarımıza ziyaretler gerçekleştirdik. Belediyelerimiz ciddi destekler sağlamaya başladı. Neredeyse bütün isteklerimizi yerine getirdiler. İleriki dönemde Büyükşehir Belediyemizle birlikte bir tesis çalışmamız olacak. Şu ana kadar bize verdikleri desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Valimiz sağ olsun kulübümüze ciddi destekler sağlıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. İşadamlarımızdan da yine aynı şekilde çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Başta Sayın Rona Yırcalı olmak üzere bize verdikleri destekten dolayı tüm iş adamlarımıza teşekkür ediyoruz. Odalarımızla da aynı şekilde görüşmelerimiz devam ediyor ve onlar da kulübümüze desteklerini sağlıyorlar. Yani şu 1-1,5 ay içinde UÇK ve transfer görüşmelerinden başka yapacak bir şeyimiz olmadı" bilgisini verdi.

Can Cangök: "Şehri harekete geçirmezsek işimiz çok zor"

Balıkesirspor Kulübü Sportif Direktörü Can Cangök de takımın durumu ve yapılacaklarla ilgili yaptığı açıklamada yapılan hatalardan ders alınması gerektiğine vurgu yaptı. Cangök, "Hep beraber bu şehri harekete geçiremezsek Balıkesirspor'un işi gerçekten çok zor. Bugün başkanın yanına Rona Yırcalı otursa yine çok zor. Bir kere bu bilinçle hareket etmemiz lazım. Balıkesir'de en üst bürokratından, sanayide çalışan çırağına kadar bu takımın buraya düşmesinden hepimizin katkısı var. Hepimizin payına düşen hatalar var. Bazı şeyleri konuşmadan, gerçekleri bilmeden yorum yapmamız gerçekten zor. Onun için atılacak bazı adımlar, yapılacak şeyler var. Bu yolları hep beraber ya kendimiz seçeceğiz bunları belirlememiz lazım. Benim şahsi fikrim bu konuda özümüze geri dönmemiz lazım diye düşünüyorum ve bu şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bu borçlar ödenecek gibi borç değil. Çok zor mu değil aslında. Mesela 1 milyar TL borcu olan takımlar var. Bursaspor aynı bizim ligde ve 1 milyar TL borcu var. Ama Bursa'da dinamikler her an öne çıkıyor, bazı ödemeler yapılabiliyor ve bazı şeyler yerine getirilebiliyor. Transferi açabiliyorlar. Ama maalesef Balıkesir'de bunu yerine getiremiyoruz. Kulübümüzü kalkındırmak için hepimizin taşın altına elini değil gövdesini, her şeyini koyması lazım. Yani bunu da yapabilir miyiz, bence yaparız, daha önce de yaptık. Daha önce şehirde Balıkesirspor için basın, hocalar, vatandaş, taraftar, iş dünyası, belediyemiz birleşti ve 2. Lig'den 1. Lige ardından da Süper Lige çıktık. Olumsuzluklar

geldiğinde arka arkaya gelmeye devam ediyor. Maalesef son dönemler kulübümüz adına kötü geçti. Bu da yönetime gelen arkadaşların işini daha da zorlaştırıyor" dedi.

"Şu an 12 yaşındaki çocuğa bile lisans çıkaramıyoruz"

Şu anda FİFA'daki dosyalar nedeniyle lisans çıkaramadıklarının altını çeken Can Cangök, "Göreve gelince ilk olarak altyapımızda bazı şeyleri düzeltmenin peşine gittik. Kendimize bir yol haritası çizdik. Ne yapayım diye düşündük ve mecbur elimizdeki yabancılardan kurtulmamız lazım ki alt yapıya dahi transfer yapma hakkımız dahi yok. Yani 12 yaşındaki bir çocuğa bile lisans çıkaramıyoruz. Yabancı oyuncuların FİFA'dan gelen dosyalarını ödemediğiniz müddetçe orası daha kapalı. Alt yapımızda geçen sene oynatamadığımız biri sürü çocuğumuz var. Kimseyi karalamak adına konuşmuyorum ama geçen sezon ikinci devrede aşağı yukarı düşmemiz kesinleşmişti, bu süreçte kendi çocuklarımız oynasaydı onları şimdi hangi pozisyonda oynayacağını değerlendirmemiz daha kolay olurdu. O şansı da bence yitirdik. Bu konuda derdimizi kimseye anlatamadık. Maalesef Balıkesirspor bu konuda sahipsiz kaldı. Sahipsiz kalınca da şartlar neyi gerektirdiyse onlar oldu" değerlendirmesinde bulundu.

"Şu an için 15-20 milyon lira nakit paraya ihtiyacımız var"

Balıkesirspor'a acılan 15-20 milyon TL nakit ihtiyacı bulunduğunu işaret eden Cangök, "Bu kararları tekrar kendimiz almalıyız. Yani valimizi. Belediye başkanlarımızı, iş dünyasını, STK'ları, taraftarları, yani herkesi bu işin içine daha aktif getirecek şekilde sokmalıyız. Her ne kadar tekeri döndürmek için bazı şeyler lazım olsa da şu an bu takıma 15-20 milyon TL nakit para lazım sadece tekeri döndürmek için. Ondan sonra yine doğru adımlar atmamız lazım. Yani UÇK dosyaları ancak bu paralarla çözülebilir. Elimizdeki oyuncular da gerçekten bu ligin çok üstünde para istiyorlar. Yani 1 milyon 750 bin 1 milyon 800 bin lira para isteniyor. Zaten bu paraları da ödememiz mümkün değil. Ödemeye kalksak en az 12-13 milyon TL rakamlar ödeyeceksiniz, belik elimizde bu kadar para olsa yabancıların durumunu çözelim, kulübü borçlandırmak kaçınalım diyorum ben. O çocuklarla bu ligde kalacağımızın garantisi yok. Geçen sezondaki oyuncularla 1 milyon 800 bin liraya anlaştık diyelim yarın o parayı yine ödeyemedin o zaman içeride yine huzursuzluk olacak. Bence bu oyuncular burayı kanıtsadılar ve hep işin kolayına kaçıyorlar. Kulübün transfer yasağı olduğundan her sene bu paralar ödeniyor ve bu sefer de borç artıyor. Başkanımız borcun 110 milyon TL olduğunu söyledi. Bizim için bu çok büyük para ama diğer kulüplere göre çok para değil. Bulunabiliri para mı bence bulunabilir bir para. Bence bu paranın en az 50 milyonu faizdir, odur, budur, yanlış menajer ve avukat ücretleridir. Şu günkü değerlerle yaklaşık 5 milyon Avro bir borç görünüyor. Belki elimizde 2 milyon 500 bin Avro gibi bir para olsa bu borç sıfır olacak şekilde kurtulunur. Ama nakit olmayınca hiç bir şey yapamıyorsunuz" diye konuştu.

"Özümüze dönmekten başka çaremiz yok"

Balıkesirspor'un bundan sonra altyapıya önem vermesi gerektiğini dile getiren Sportif Direktör Can Cangök, "Onun için artık tamamen özümüze döneceğiz, başka çaresi yok. Kendimiz oyuncu yetiştirip satacağız ve kulübe para kazandıracağız. Geçen seneden önümüzde bir Erdem örneği var. Oynamasaydı satılma şansı var mıydı? Geçen sene oynadı, çocuk da kendini geliştirdi, transfer oldu ve kulübe öyle veya böyle 5 milyon lira para girmiş. Daha fazlası oynasaydı belki Hüseyin, Ayberk gibi çocuklar da transfer olabilirdi. Böylelikle üçünden beşinden belki 15-20 milyon lira para toplanabilirdi. Ama gençler oynatılmayınca çocuk kendini nerede gösterecek? Bu tür hataları maalesef hep beraber yapıyoruz. Burada çalışan hocalar dahil, ben dahil hepimiz hesap sorulabilir olmalıyız. Bu konularda eksiklerimiz var" dedi.

"Muhammet Yılmaz'ı takımın başına getirdik"

Balıkesirspor'un teknik durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Can Cangök, "Gelir gelmez bu imkanlarla ne yapabiliriz diye düşündüğümde; Muhammet Hocamız buradan yetişti ve altyapının başına getirmiştim. Şu anki ortam hocalarla görüşmeye dahi elverişli değil. Hangi hocayla ben nasıl konuşacağım bilmiyorum. Bir sürü arkadaşımız var, gelmek isteyen var, söylenen var, araya girilen var ama hoca getirmek iş değil. Yılmaz Vural'ı getirsen ne olacak elinde malzeme yok. Görüştüğüm çok hoca oldu, gelmek isteyenlerin kimisi bütçe soruyor, kimisi transfer tahtası açılacak mı diyor. Yani herkes af edersiniz kendini kurtarmanın peşinde. Bir sürü arkadaşım hocam ben geleyim diyor. Gel de kardeşim bu işin önü ve sonu para yani. Kolay değil ki bir hocanın maliyeti en az 1 milyon lira. Kendi çocuklarımızla işin ucundan hep birlikte tutalım istedik. Burada parmağımızla tutulacak bir iş yok, yemin ediyorum her şeyin ucundan her şeyimizle tutmamız lazım. Hepimiz takıma aşırı derecede sahip çıkmamız lazım. Onun için alt yapıda böyle bir düzen kurduk. Bu şartlarda hoca getiremediğimiz için Muhammet Hocayı takımın başına getirdik. Yanına eski kaptanımız Yunus hocayı verdik. İşte Çağlar Hoca, Zafer Hoca hep birlikte bu takımı yöneteceğiz. Elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR