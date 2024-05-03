Afyonkarahisar\'da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL\'ye yükseltildi

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31 Mart seçimlerinde CHP'ye geçen Afyonkarahisar'da Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye meclisi toplantısında göçmenlerin evlilikleri için alınan nikah ücretinin 25 kat artırıldığını, 400 TL'lik nikah ücretinin göçmenler için 10 bin TL olacağını açıkladı.

AK PARTİLİ BİRLİKTİR: BİREYSEL OLARAK KARŞI ÇIKIYORUM

AK Partili meclis üyesi Mahmut Emin Birliktir, karara karşı çıkarak, "Sığınmacılar ile ilgili 25 kat zam konusu hakkında konuşmak istiyorum. Bu millet tarih boyunca her zaman mağdurun yanında olmuştur. Dolayısı ile sığınmacılarla ilgili artış dışındaki her şeye ben şahıs olarak oy veriyorum. Biz ensar bir milletiz. Bunlara ben misafir gözü ile bakıyorum. Misafir olmalarına devam edilmesini istiyorum. 25 kat zam konusuna bireysel olarak karşı çıkıyorum" dedi.

KÖKSAL: BUNDAN SONRA DA BU YÖNDE KARARLAR ALACAĞIM

Mahmut Emin Birliktir'e yanıt veren Burcu Köksal, "Misafirliğin belli bir süresi olur. Bu misafirlik fazlası ile uzadı. Seçim vaadimizde sığınmacıların gönderilmesi konusunda vaadimiz vardı. Vatandaş yüzde 51 oranında oy vererek bizi seçtiyse bunların yerine getirilmesini bekliyor. "Gazi İsmail Çavuş'un torunuyum. Bu topraklar için benim dedem canını ortaya koymuş. Rahmetli dayım bu ülke için canını ortaya koyan bir Türk subayı idi. Bugün Allah korusun, memlekette savaş çıksa bir dakika bile düşünmeden cepheye koşar canımın son damlasına kadar bu memleketimi savunurum" diyen Köksal şunları söyledi; "Burada bütün arkadaşlarımızda benimle aynı hassasiyeti taşıyordur. Ama kendi vatanını terk edip gelen, benim vatanıma hayrı olacağını düşünmüyorum. Bayramlarda ülkelerine gidiyorlar, tatillerde gidiyorlar. Dolayısı ile mağduriyetleri söz konusu değil. Mağdur olmayan burada keyfi bir şekilde yaşayan, sırtını bizlere dayayanların memleketlerine misafirliklerin sona ererek dönmelerini düşünüyorum. Bundan sonra bu yönde kararlar alacağım. Benim esnafım ruhsat almak için zorluklarla uğraşırken sığınmacıların ruhsatsız olarak bedavadan para kazanmalarını ben sindiremiyorum. Afyonkarahisar'daki tüm hemşerilerimin bizimle aynı görüşte olduğunu düşünüyorum."

CHP'Lİ KARANFİL: SALONU TERK EDEN BİRLİKTİR'İ KINIYORUM

CHP'li Mustafa Karanfil de AK Partili Birliktir'e tepki göstererek, "Mahmut Emin Birliktir'in konuşmasını yapıp Başkanımız Burcu Köksal'ın konuşma yaptığı esnada salondan dışarı çıkmasını kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum. Soruyu sorduktan sonra Başkanımız ona cevap verme nezaketinde bulundu. Kendisi iskemlesine tepip çıktı gitti. Neden böyle bir şey yapıyor? Biz geçen toplantıda söz verdik. Bu memleketi hep birlikte yöneteceğiz demedik mi? Daha ikinci toplantıda meclisi gerip iş yapamaz hale mi getirmek istiyorsunuz? Sığınmacıların nikahı çok kıymetli ise Diyanet'ten kıydırın" dedi.