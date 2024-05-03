Afyonkarahisar'da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL'ye yükseltildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afyonkarahisar'da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL'ye yükseltildi

Geniş Video İzle

31 Mart seçimlerinde Afyonkarahisar'dan başkan seçilen Burcu Köksal, belediye meclisi toplantısında sığınmacılardan alınan nikah ücretinin 25 kat artırıldığını duyurdu. Köksal geçen haftalarda da kentte iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan sığınmacılara ait dükkanların faaliyetlerine son vermişti.

03.05.2024 13:11  Güncelleme: 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart seçimlerinde CHP'ye geçen Afyonkarahisar'da Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye meclisi toplantısında göçmenlerin evlilikleri için alınan nikah ücretinin 25 kat artırıldığını, 400 TL'lik nikah ücretinin göçmenler için 10 bin TL olacağını açıkladı.

AK PARTİLİ BİRLİKTİR: BİREYSEL OLARAK KARŞI ÇIKIYORUM

AK Partili meclis üyesi Mahmut Emin Birliktir, karara karşı çıkarak, "Sığınmacılar ile ilgili 25 kat zam konusu hakkında konuşmak istiyorum. Bu millet tarih boyunca her zaman mağdurun yanında olmuştur. Dolayısı ile sığınmacılarla ilgili artış dışındaki her şeye ben şahıs olarak oy veriyorum. Biz ensar bir milletiz. Bunlara ben misafir gözü ile bakıyorum. Misafir olmalarına devam edilmesini istiyorum. 25 kat zam konusuna bireysel olarak karşı çıkıyorum" dedi.

KÖKSAL: BUNDAN SONRA DA BU YÖNDE KARARLAR ALACAĞIM

Mahmut Emin Birliktir'e yanıt veren Burcu Köksal, "Misafirliğin belli bir süresi olur. Bu misafirlik fazlası ile uzadı. Seçim vaadimizde sığınmacıların gönderilmesi konusunda vaadimiz vardı. Vatandaş yüzde 51 oranında oy vererek bizi seçtiyse bunların yerine getirilmesini bekliyor. "Gazi İsmail Çavuş'un torunuyum. Bu topraklar için benim dedem canını ortaya koymuş. Rahmetli dayım bu ülke için canını ortaya koyan bir Türk subayı idi. Bugün Allah korusun, memlekette savaş çıksa bir dakika bile düşünmeden cepheye koşar canımın son damlasına kadar bu memleketimi savunurum" diyen Köksal şunları söyledi; "Burada bütün arkadaşlarımızda benimle aynı hassasiyeti taşıyordur. Ama kendi vatanını terk edip gelen, benim vatanıma hayrı olacağını düşünmüyorum. Bayramlarda ülkelerine gidiyorlar, tatillerde gidiyorlar. Dolayısı ile mağduriyetleri söz konusu değil. Mağdur olmayan burada keyfi bir şekilde yaşayan, sırtını bizlere dayayanların memleketlerine misafirliklerin sona ererek dönmelerini düşünüyorum. Bundan sonra bu yönde kararlar alacağım. Benim esnafım ruhsat almak için zorluklarla uğraşırken sığınmacıların ruhsatsız olarak bedavadan para kazanmalarını ben sindiremiyorum. Afyonkarahisar'daki tüm hemşerilerimin bizimle aynı görüşte olduğunu düşünüyorum."

CHP'Lİ KARANFİL: SALONU TERK EDEN BİRLİKTİR'İ KINIYORUM

CHP'li Mustafa Karanfil de AK Partili Birliktir'e tepki göstererek, "Mahmut Emin Birliktir'in konuşmasını yapıp Başkanımız Burcu Köksal'ın konuşma yaptığı esnada salondan dışarı çıkmasını kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum. Soruyu sorduktan sonra Başkanımız ona cevap verme nezaketinde bulundu. Kendisi iskemlesine tepip çıktı gitti. Neden böyle bir şey yapıyor? Biz geçen toplantıda söz verdik. Bu memleketi hep birlikte yöneteceğiz demedik mi? Daha ikinci toplantıda meclisi gerip iş yapamaz hale mi getirmek istiyorsunuz? Sığınmacıların nikahı çok kıymetli ise Diyanet'ten kıydırın" dedi.

Afyonkarahisar\'da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL\'ye yükseltildi

Burcu Köksal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL'ye yükseltildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
12:23 Irak’ın kuzeyinde 32 PKK’lı terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz
12:15 Görüşmeden yeni detaylar Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli’nin adı zikredilince ikna olmuş Görüşmeden yeni detaylar! Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli'nin adı zikredilince ikna olmuş
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:09 Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan’ın alacakları ödenmedi Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacakları ödenmedi
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 13:36:07. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL'ye yükseltildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement