BALIKESİR,
TFF 3'üncü Lig ekibi Balıkesirspor'un transferde Silifke Belediyespor'dan kadrosuna dahil ettiği stoper Cenk Özbey, hazırlık döneminde takımdan ayrıldı. Takımdan ayrılmayı kendisi isteyen 33 yaşındaki Cenk, Eskişehirspor'a imza attı. Kamp dönüşü antrenmanlarına tesislerinde yeniden başlayan Balıkesirspor yarın sezon açılışını yapacağı özel maçta Bursaspor'u ağırlayacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda taraftara ücretsiz olacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
Son Dakika › Spor › Balıkesirspor'da transfer hareketliliği - Son Dakika
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