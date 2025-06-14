Balıkesirspor\'da Yönetim Değişikliği

Geçen sezon şampiyonluğu play-off finalinde kaybeden Balıkesirspor'da Abdullah Bekki ve yönetim kurulu yeni sezon öncesi devam kararı aldı. Asbaşkan Sedat Sarıkaya ve Hukuk İşleri Sorumlusu Serdar Akgül istifa kararı alarak, yeni yönetimde görev istemedi.

Balıkesirspor'da yeni sezon öncesi bazı önemli gelişmeler yaşanıyor. Yönetim kurulu ilk olarak Teknik Direktör İsmail Ertekin ile yola devam etmeme kararı aldı. Daha sonra ise Abdullah Bekki başkanlığındaki yönetim yeni sezonda da devam kararı aldı. Asbaşkan ve Sportif İşler Sorumlusu Sedat Sarıkaya ve Hukuk İşleri Sorumlusu Serdar Akgül ile yedek yöneticiler Nurettin Asar ve Sadettin Akbaba yeni dönemde görev alamayacaklarını ifade ederek istifa ettiler.

Balıkesirspor Yönetim Kurulu adına Basın Sözcüsü Ceyhun Ercan yaptığı açıklamada, "Abdullah Bekki başkanlığında yola devam kararı alan yönetim kurulumuzda, asil yöneticilerimizden Asbaşkan ve Sportif İşler Sorumlusu Sedat Sarıkaya ve Hukuk İşleri Sorumlusu Serdar Akgül ile yedek yöneticilerimizden Nurettin Asar ve Sadettin Akbaba yeni dönemde görev alamayacaklarını ifade ederek istifa etmişlerdir. İstifaları kabul edilen yöneticilerimizin ayrılıkları sonucu oluşacak yeni organizasyon şeması ve görev dağılımı en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" diye konuştu. - BALIKESİR