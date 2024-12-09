Balıkesirspor'dan 3 Maçta 3 Galibiyet: Zirveye Yerleşti - Son Dakika
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Balıkesirspor'dan 3 Maçta 3 Galibiyet: Zirveye Yerleşti

Balıkesirspor\'dan 3 Maçta 3 Galibiyet: Zirveye Yerleşti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor, teknik direktör İsmail Ertekin yönetiminde 3 maçta 3 galibiyet alarak liderlik koltuğuna oturdu. Son olarak İnegöl Kafkasspor'u 2-0 yenen takım, bu sezon ilk kez arka arkaya 3 galibiyet elde etti.

09.12.2024 13:04  Güncelleme: 13:05
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde İnegöl Kafkasspor'u 2-0 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkaran Balıkesirspor, şampiyon apoletli teknik direktörü İsmail Ertekin'in göreve gelmesiyle çıkış yakalayarak liderlik koltuğuna oturdu. Son 2 haftada takımın başında yer alan 65 yaşındaki teknik adam takımına 6 puan kazandırdı. Balıkesirspor bu 2 karşılaşmada Adıyaman FK'yı deplasmanda 5-0, İnegöl Kafkasspor'u ise 2-0 yenerek 7 gol atarken, kalesini gole kapattı.

Grupta ilk 2 hafta zirvede yer aldıktan sonra düşüşe geçip 8'inci sıraya kadar gerileyen Balıkesirspor, bu sezon Levent Eriş ve Veyis Kanber'in ardından göreve gelen İsmail Ertekin önderliğinde rotasını yeniden şampiyonluk olarak belirledi. Ligde 12 hafta sonra zirveye yerleşen kırmızı-beyazlılar bu sezon ilk kez 3'te 3 yaptı. Balıkesirspor ilk yarının son maçında deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Türk Metal 1963 ile karşı karşıya gelecek. İsmail Ertekin daha önce Balıkesirspor'a 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de tarihi şampiyonluklar yaşatıp Süper Lig'e taşımıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Balıkesirspor'dan 3 Maçta 3 Galibiyet: Zirveye Yerleşti - Son Dakika

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