Balıkesirspor'dan Eskişehir'e 2-0 Galibiyet

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst sıraları hedefleyen Balıkesirspor, evinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni 2-0 yenmeyi başardı. Balıkesirspor 25'inci dakikada Ali Sinan ile gol perdesini açıp 1-0 öne geçti. İlk devreyi 1-0 galip tamamlayan Balıkesirspor, 51'inci dakikada Artun ile farkı ikiye çıkardı. İki takımın da çabaları sonucu değiştirmeyince 3 puan Balıkesirspor'un oldu. Bu sonucun ardından Balıkesirspor 11 puana yükseldi. Anadolu Üniversitesi ise 5 puanda kaldı.