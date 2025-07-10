Balıkesirspor'dan Yeni Sezon Açıklaması - Son Dakika
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Balıkesirspor'dan Yeni Sezon Açıklaması

Balıkesirspor\'dan Yeni Sezon Açıklaması
10.07.2025 13:02
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Balıkesirspor, transfer yasağını yalanladı ve sürdürülebilir bir yapı kurma hedefinde olduğu mesajını verdi.

Balıkesirspor Yönetim Kurulu, yeni sezona dair hem mali hem sportif planlamalarını içeren kapsamlı bir açıklama yaptı. Transfer yasağı iddialarını yalanlayan yönetim, "Günü kurtarmak için değil, geleceği inşa etmek için çalışıyoruz" mesajı verdi.

Balıkesirspor Yönetim Kurulu, yazılı bir basın açıklaması yayımlayarak yeni sezona dair mali ve sportif planlamalarını kamuoyuyla paylaştı. Kulübün içinde bulunduğu süreci şeffaflıkla yansıtan açıklamada, transfer yasağı iddiaları yalanlanırken, dikkatli ve sürdürülebilir bir yapı kurma vurgusu öne çıktı.

Basın Sözcüsü Ceyhun Ercan tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesirspor yönetimi olarak, geçtiğimiz haftalarda göreve devam etme kararımızın ardından yeni sezon hazırlıklarına büyük bir hız ve özveriyle başladık. Mali planlamamızı tamamladıktan sonra transfer çalışmalarına da aynı gün start verdik. Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu'nun 3. Lig'de uygulamaya koyduğu yeni yaş sınırlamaları, transfer piyasasında farklı ve planlamaların çok ötesinde şartların oluşmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler, bizleri daha temkinli ve sorumlu adımlar atma zorunluluğuyla karşı karşıya bırakmıştır. Kulübümüzün geleceğini riske atacak, ekonomik gerçeklerle uymayan sözleşmelere acele ile asla imza atmayacağımızı daha önce de ifade etmiştik.Bu noktada önemle vurgulamak isteriz ki, kulübümüzün herhangi bir transfer yasağı bulunmamaktadır. Gerekli mali kaynakların oluşturulması halinde, transfer süreçleri daha güçlü ve etkili biçimde yürütülebilecek durumdadır. Elimizdeki imkanlarla şeffaf ve akılcı bir şekilde hareket etmekte kararlıyız. Yeni düzenlemeler, ligde rekabeti dengelemeyi hedeflerken, kulüplerin sportif başarı kadar mali disiplini de gözetmesini zorunlu kılmaktadır. Bu anlayışla, Balıkesirspor'un uzun vadeli sürdürülebilirliği için dikkatli ve özenli bir transfer politikası yürütüyoruz. Ne yazık ki, ülke futbolunda köklü bazı kulüplerin düştüğü mali çıkmazlar ortadadır. Biz, Balıkesirspor'un böyle bir tabloya sürüklenmesine asla izin vermeyeceğiz. Karşılığı olmayan paralarla sırf günü kurtarmak için transfer yapmayacağımızı net bir şekilde ifade etmek isteriz.

Teknik direktör arayışında ise sona gelmiş bulunmaktayız. İç transfer görüşmelerimizde de önemli ölçüde mesafe kaydettik. Taraftarımızın merakla beklediği gelişmeleri, planlanan takvim doğrultusunda kamuoyuyla paylaşacağız. Geçtiğimiz sezon yaşanan tüm sıkıntılara rağmen şampiyonluğun kıyısından dönmüş olsak da yeni sezonda yalnızca sonuç odaklı değil, aynı zamanda armasına ve taraftarına yakışan bir oyun anlayışıyla sahada olacak bir takım kurma hedefindeyiz. Teknik direktör anlaşmasının resmileşmesiyle birlikte dış transferde uygulamaya hazır eylem planımız devreye alınacaktır.

Geçen bu sürede yönetim kurulumuz, kulübümüzün mali yapısını güçlendirmek amacıyla sponsorluk çalışmalarına ağırlık vermektedir. Balıkesirli firmaların kulübümüzle yapacağı her sponsorluk ve reklam anlaşması, şehrimizin en büyük markası olan Balıkesirspor'un yürüyüşünde hayati önem taşımaktadır.

21 Temmuz'da tesislerimizde toplanacak takımımızın iskeletini oluşturmak ve sezona hazır hale getirmek için önümüzde yeterli bir zaman dilimi bulunmaktadır. Rakip kulüplerin hazırlık süreçleri de göz önüne alındığında, planlamamızın gayet sağlıklı bir şekilde ilerlediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Son olarak, önümüzdeki hafta itibarıyla stadyum içi reklam alanları için yapılacak anlaşmaların ve kombine bilet satışlarının duyurusu sırasıyla taraftarımıza duyurulacaktır."

Balıkesirspor yönetiminin bu açıklaması, taraftarların uzun süredir merak ettiği sorulara cevap verirken; kulübün geleceğine dair umut verici bir perspektif de sunuyor. Kulüp, 21 Temmuz'daki toplanma tarihi öncesi teknik direktör ve transfer planlamalarını kamuoyuyla paylaşmayı sürdürecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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