Balıkesirspor Erdal Kaya ile Anlaştı - Son Dakika
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Balıkesirspor Erdal Kaya ile Anlaştı

Balıkesirspor Erdal Kaya ile Anlaştı
20.07.2026 09:53
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Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor, Erdal Kaya ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor kanat oyuncusu Erdal Kaya ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor'da transfer harekatı sürüyor. Balıkesirspor son olarak Bursa Yıldırımspor forması giyen kanat oyuncusu Erdal Kaya ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor'umuz, son olarak Bursa Yıldırımspor forması giyen kanat oyuncusu Erdal Kaya ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Erdal Kaya'ya camiamıza hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Balıkesirspor Erdal Kaya ile Anlaştı - Son Dakika

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