BALIKESİR - Balıkesirspor - Eyüpspor maçının ardından - Son Dakika
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BALIKESİR - Balıkesirspor - Eyüpspor maçının ardından

20.05.2022 23:06

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'a 3-0 yenilen Balıkesirspor'un teknik sorumlusu Alaettin Hikmet Işık, "Amacımız yeni dönemde de genç, yetenekli oyuncuları Türk sporuna ve Balıkesirspor'a kazandırmak.

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'a 3-0 yenilen Balıkesirspor'un teknik sorumlusu Alaettin Hikmet Işık, "Amacımız yeni dönemde de genç, yetenekli oyuncuları Türk sporuna ve Balıkesirspor'a kazandırmak." dedi.

Işık, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmada mücadele eden genç oyuncularını tebrik etti.

Sahaya 18-19 yaş arası genç oyuncularla çıktıklarını belirten Işık, "Genç yetenekle sahaya çıkabilmek, 18-19 yaş arasında oyuncuları sahaya sürebilmek büyük cesaret isterdi. Biz bu cesaretimizi 5 haftadır sürdürüyoruz." diye konuştu.

Işık, futbolu çirkinleştirmeden, futbolun bütün gereksinimlerini, güzelliklerini ortaya koyduklarına inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi, Balıkesirspor camiasına ve Türk futboluna kazandırmak için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Arda gibi Hasan gibi ve diğer yetenekli arkadaşlarımız gibi Balıkesirspor'un altyapısından gelen onlarca genç, yetenekli isimlerimiz var. Bunları da zaman içerisinde bu takıma, bu kulübe, Balıkesirspor'a kazandırmak bizlerin hedefi olacaktır. Bu seneki yapılanmamızda önümüzdeki sezonun ilk temellerini beş hafta önceden atmaya başladık. Amacımız yeni dönemde de genç, yetenekli oyuncuları Türk sporuna ve Balıkesirspor'a kazandırmak."

Eyüpspor cephesi

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, genç bir takımla mücadele ettiklerini ve onlara saygı gösterdiklerini ifade etti.

Play-off'tan çıkmak istediklerini söyleyen Üzülmez, "Geldiğimiz günden itibaren belli bir farklı oyun içerisinde oyuncuların alışkanlıkları vardı ve bu alışkanlıkları en iyi şekilde pozitife çevirmek için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Üzülmez, maçta disiplinden kopmayarak oynadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Biz istiyoruz. İnanıyoruz, yapacağımıza inanıyoruz. Bu işin finali neyse oraya gitmek istiyoruz. Oyuncularımızla da konuşuyoruz. Özellikle geldiğimiz günden itibaren hakikaten güzel bir takımdaşlık ortaya koymaya başladılar. Kim olursa olsun tabii bizim için fark etmez ama bugün genç kardeşlerimiz vardı ki onlara saygıyla eğiliyorum, mücadele ettiler. Zaman zaman kramp girdi, onların yerine biz de empati yaptık. Allah yollarını açık etsin. İnşallah hem Balıkesirspor'a hem de Türk futboluna uzun yıllar hizmet edeceklerdir. Bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyorum. Biz de kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirip play-off maçlarına hazırlanmaya çalışacağız."

BALIKESİR - Balıkesirspor - Eyüpspor maçının ardından
BALIKESİR - Balıkesirspor - Eyüpspor maçının ardından
BALIKESİR - Balıkesirspor - Eyüpspor maçının ardından
BALIKESİR - Balıkesirspor - Eyüpspor maçının ardından

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Balıkesirspor - Eyüpspor maçın ardından Balıkesirspor - Eyüpspor maçın ardından Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Eyüpspor: 3 Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Eyüpspor: 3
Kaynak: AA

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