Balıkesirspor, iç saha için tesis sahasını TFF kriterlerine uydurmayı değerlendiriyor - Son Dakika
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Balıkesirspor, iç saha için tesis sahasını TFF kriterlerine uydurmayı değerlendiriyor

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Balıkesirspor, iç saha için tesis sahasını TFF kriterlerine uydurmayı değerlendiriyor
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İlk iki iç saha maçını İzmir Aliağa'da oynamak zorunda kalan Balıkesirspor, Atatürk Stadı hazır olana kadar maçlarını tesis sahasında oynamayı değerlendiriyor. Tesis sahasının TFF kriterlerine uygun hale getirilmesi için Başkan Ahmet Akın ve Kulüp Başkanı Mert Alper Acar inceledi.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesir Atatürk Stadı'nın sezon öncesi tadilattan geçen zemini hazır durumda olmadığı için ilk iki iç saha maçını İzmir Aliağa'da oynamak zorunda kalan şampiyonluk adaylarından Balıkesirspor formül arıyor. Kırmızı-beyazlı kulüp, stadı hazır olana kadar maçlarını tesislerinde oynamayı değerlendiriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesirspor yönetimiyle tesisleri gezerek antrenman sahasını Futbol Federasyonu'nun lig kriterlerine uygun hale getirmek için yapılması gerekenlerle ilgili istişarelerde bulundu.

Balıkesirspor yönetimi, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın ve Kulüp Başkanımız Mert Alper Acar, Atatürk Stadyumu yeniden kullanıma açılana kadar iç saha karşılaşmalarımızı kendi şehrimizde oynayabilmemiz amacıyla kulüp tesislerimizdeki sahada incelemelerde bulundu. Tesislerimizde bulunan sahanın TFF kriterlerine uygun hale getirilerek resmi müsabakaların oynanabilmesi için yapılabilecek çalışmalar yerinde değerlendirildi. Kulübümüze ve Balıkesirspor'umuza göstermiş oldukları yakın ilgi, nazik ziyaretleri ve destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'a teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA
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