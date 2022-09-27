Balıkesirspor minik taraftarının gönlünü aldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 3 mağlubiyetle kötü gidişini sürdüren Baynet İnşaat Balıkesirspor, iç sahada 2-0 kaybedilen son Ankara Demirspor maçında tribünde göz yaşlarına boğulan küçük taraftarı Onur Dünyam Ayan'ı misafir ederek gönlünü aldı. Tribünde ağlarken fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan Onur, ailesiyle birlikte kırmızı-beyazlı takımın antrenmanını izleyip futbolcularla bir araya geldi. Onur ve ailesi Başkan Nedim Ömer'le de görüştü.

Balıkesirspor, minik taraftarın ziyaretiyle ilgili, "Takımımızın Ankara Demirspor mağlubiyeti sonrasında döktüğü gözyaşlarıyla sosyal medyada gündem olan minik Balıkesirsporlu Onur Dünyam Ayan, ailesiyle birlikte kulübümüzün misafiri oldu. Bugünkü antrenmanımız öncesinde futbolcularımızla bir araya gelen minik Onur'un eğlenceli anları ve mutluluğu görülmeye değerdi" mesajını yayınladı.