Balıkesirspor MKE Ankaragücü maçının ardındanBalıkesirspor Teknik Direktörü Alaettin Hikmet Işık: "Gençlerimize şans vermeye devam edeceğiz"MKE... - Son Dakika
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Balıkesirspor MKE Ankaragücü maçının ardındanBalıkesirspor Teknik Direktörü Alaettin Hikmet Işık: "Gençlerimize şans vermeye devam edeceğiz"MKE...

25.04.2022 08:53

- Balıkesirspor - MKE Ankaragücü maçının ardından Balıkesirspor Teknik Direktörü Alaettin Hikmet Işık: "Gençlerimize şans vermeye devam edeceğiz" MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ: "Şampiyonluğa bir adım kaldı" Spor Toto 1. ligin 34.

- Balıkesirspor - MKE Ankaragücü maçının ardından

Balıkesirspor Teknik Direktörü Alaettin Hikmet Işık: "Gençlerimize şans vermeye devam edeceğiz"

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ: "Şampiyonluğa bir adım kaldı"

BALIKESİR - Spor Toto 1. ligin 34.haftasında Balıkesirspor sahasında MKE Ankaragücü'ne 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik sorumlusu da maçı değerlendirdi.

İlk olarak konuşan Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Alaettin Hikmet Işık bugün olduğu gibi kalan maçlarda gençlerle mücadele edeceklerini söyledi.

Işık açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Maçtan hepimizin zevk aldığını tahmin ediyorum. Taraftarlarımız zevk aldı. Öyle zannediyorum ki ilk kez Balıkesirspor'da ilk on birde yedi arkadaşımız genç oyuncumuz ilk kez ilk on birde görev aldı. Yapılan üç değişiklikle birlikte on kişi oldu. Son iki kişilik iki arkadaşımızla da genç yetenekle beraber on iki kişi oldu. Balıkesirspor tarihinin Spor Toto Birinci Lig tarihinde ilk kez 12 gençle sahada yer aldık. İlk 11'de 7 kişinin oynaması şampiyonluğa giden Ankaragücü karşısında ortaya konan performanstan ben son derece memnunum. Sahada korakor mücadele yaptık, mücadelemizi sonuna kadar sürdürdük. Bizim de gol fırsatlarımız oldu. Bunları gole çevirebilseydik skor daha farklı olabilirdi. Ama Balıkesirspor olarak önümüzdeki oynayacağımız dört maçı da yine genç ağırlıklı, yetenekli genç çocuklarımıza şans vereceğiz. Balıkesirsporlu çocuklarımıza yer vererek bunu en güzel şekilde dört maçımızı tamamlayacağız. İsteğimiz bizlere Balıkesirspor'a inanan bütün taraftarlarımızı, geri kalan dört maçta da genç yeteneklerimize sahip çıkmaları. Bunlar geleceğin yetenekli çocukları, geleceğin gerçekten Balıkesirspor için çok önemli çocukları"

MKE Ankaragücü Cephesi

Maçın ardından konuşan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ şampiyonluğa son bir adımları kaldığını belirtirken gelecek hafta bunu başaracaklarını söyledi.

Altındağ açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Evet buraya kazanmak için gelmiştik. Bugün kazandık, mutluyuz. Bir sezon başından beri bir hedefimiz vardı. O hedefe adım adım yaklaştık. Kaldı bir adımımız. Onu da önümüzdeki maçlarda kazanıp şampiyon olacağız. Bir üst lige çıkacağız. Bugün Balıkesirspor'da iyi mücadele verdi. Genç bir takım olarak bizi zorladılar. Onlara da gelecek sezonda başarılar diliyorum. Önümüzdeki maça bakıp şampiyonluğumuzu kutlamak istiyoruz"

Balıkesirspor MKE Ankaragücü maçının ardındanBalıkesirspor Teknik Direktörü Alaettin Hikmet Işık: Gençlerimize şans vermeye devam edeceğiz MKE...
Balıkesirspor MKE Ankaragücü maçının ardındanBalıkesirspor Teknik Direktörü Alaettin Hikmet Işık: Gençlerimize şans vermeye devam edeceğiz MKE...
Balıkesirspor MKE Ankaragücü maçının ardındanBalıkesirspor Teknik Direktörü Alaettin Hikmet Işık: Gençlerimize şans vermeye devam edeceğiz MKE...
Balıkesirspor MKE Ankaragücü maçının ardındanBalıkesirspor Teknik Direktörü Alaettin Hikmet Işık: Gençlerimize şans vermeye devam edeceğiz MKE...
Balıkesirspor MKE Ankaragücü maçının ardındanBalıkesirspor Teknik Direktörü Alaettin Hikmet Işık: Gençlerimize şans vermeye devam edeceğiz MKE...
Balıkesirspor MKE Ankaragücü maçının ardındanBalıkesirspor Teknik Direktörü Alaettin Hikmet Işık: Gençlerimize şans vermeye devam edeceğiz MKE...

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Balıkesirspor MKE Ankaragücü maçının ardındanBalıkesirspor Teknik Direktörü Alaettin Hikmet Işık: 'Gençlerimize şans vermeye devam edeceğiz'MKE... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesirspor MKE Ankaragücü maçının ardındanBalıkesirspor Teknik Direktörü Alaettin Hikmet Işık: "Gençlerimize şans vermeye devam edeceğiz"MKE... - Son Dakika
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