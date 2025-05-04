Balıkesirspor, Play-Off Turu İçin Hazır

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta normal sezonu ikinci sırada bitirip Play-Off'ta grup finalindeki rakibini bekleyen Balıkesirspor'da takım kaptanı Volkan Altınsoy açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, "Acısıyla tatlısıyla 30 haftalık normal sezonu bitirdik. Bu süreçte gönül isterdi ki tüm şehre ve Balıkesirspor'a gönül vermiş taraftarlarımıza şampiyonluğu hediye edelim. Ne yazık ki bunu başaramadık. Bunun hüznü ve bütün bir sezonun yorgunluğunu bir kenara bırakıp biz kendimize yepyeni bir sayfa açtık. Bunun adı da Play-Off" dedi.

Futbolda hiçbir zaman dün kavramının olmadığının altını çizen Volkan, "Futbolda hiçbir zaman dün yoktur. O yüzden başımızı kaldırıp önümüzde bizi o kupaya götürecek 3 tane final maçımız var ve tüm benliğimizle bu maçlara odaklandık. Allah'ın izniyle hayal edilen ve bizden beklenen bu şampiyonluğu yaşamak, taraftarımıza da bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz. Son olarak, statü gereği kalan 3 maçımızdan sadece bir tanesini iç sahada oynayacağız ve bu sezon son kez kendi stadımızda Bal-Kes sevdalıları ile buluşacağız. Bu buluşma armaya sevdalıların, o arma uğrunda ter döken kardeşleriyle buluşması olacak. Siz yoksanız bir kişi eksiğiz diyerek, bütün taraftarlarımızı o büyük güne davet ediyoruz" diye konuştu.