Balıkesirspor, Şahin Şafakoğlu ile sözleşme imzaladı

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TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda teknik direktör Levent Eriş yönetiminde iddialı olmak isteyen Balıkesirspor'da transferler sürüyor. Kırmızı-beyazlı kulüp son olarak 2'nci Lig ekiplerinden Düzcespor'dan ayrılan 30 yaşındaki stoper Şahin Şafakoğlu ile sözleşme imzaladı. Kariyerinde Sarayköy 1926, Elazığ Belediyespor, Amed Sportif, Keçiörengücü, Samsunspor, Sarıyer, Tarsus İY, Diyarbekirspor ve Batman Petrolspor formalarını da giyen Şahin, 2 yıllığına Bal-Kes'e imza attı.