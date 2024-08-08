Balıkesirspor, Şahin Şafakoğlu ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Balıkesirspor, Şahin Şafakoğlu ile sözleşme imzaladı

Balıkesirspor, Şahin Şafakoğlu ile sözleşme imzaladı

TFF 3'üncü Lig takımlarından Balıkesirspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Kulüp, Düzcespor'dan ayrılan Şahin Şafakoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

08.08.2024 12:49
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TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda teknik direktör Levent Eriş yönetiminde iddialı olmak isteyen Balıkesirspor'da transferler sürüyor. Kırmızı-beyazlı kulüp son olarak 2'nci Lig ekiplerinden Düzcespor'dan ayrılan 30 yaşındaki stoper Şahin Şafakoğlu ile sözleşme imzaladı. Kariyerinde Sarayköy 1926, Elazığ Belediyespor, Amed Sportif, Keçiörengücü, Samsunspor, Sarıyer, Tarsus İY, Diyarbekirspor ve Batman Petrolspor formalarını da giyen Şahin, 2 yıllığına Bal-Kes'e imza attı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Balıkesirspor, Şahin Şafakoğlu ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

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