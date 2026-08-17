Balıkesirspor, Sedat Yiğit Kurnaz ile sözleşme yeniledi

Nesine 3. Lig 2026-2027 Sezonu hazırlıklarını sürdüren Balıkesirspor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında iç transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlı Balıkesirspor, altyapısından yetişen genç hücum oyuncusu 20 yaşındaki Sedat Yiğit Kurnaz ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda daha iddialı bir kadro oluşturmayı hedefleyen Balıkesirspor, geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken isimlerden Sedat Yiğit Kurnaz'la sözleşme yeniledi.

Balıkesirspor, yeni sözleşmeyi kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor'umuz, başarılı oyuncumuz Sedat Yiğit Kurnaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Altyapımızdan yetişen Sedat'a aramıza tekrar hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.