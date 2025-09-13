Balıkesirspor, Tire 2021'e 2-1 Yenildi

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sahasında Tire 2021 takımını konuk eden Balıkesirspor rakibine 2-1 yenildi. Tire 2021, dakikalar 22'yi gösterdiğinde Ümit Kurt ile 1-0 öne geçti. Konuk takım bu kez 25'inci dakikada Atakan'la ağları sarstı ve skor 2-0 oldu. İlk devre 2-0 sona ererken, Balıkesirspor 50'inci dakikada Ali Sinan'ın golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2. Ancak kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kazanan Tire 2021 takımı oldu. Tire ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi, Balıkesirspor ise 1 puanda kaldı.