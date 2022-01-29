Balıkesirspor, Tuzlaspor maçına kazanmak için çıkacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, 5 Şubat'ta oynayacakları Tuzlaspor maçını kazanmayı amaçladıklarını belirtti.

Bulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda soğuk havayla birlikte gribe yakalanan oyuncu sayısının da arttığını söyledi.

Oltion Bilali ve Hüseyin Kayabey'in Kovid-19'a yakalanıp iyileşmelerinin ardından 6 oyuncuda da influenza (grip) tespit edildiğini anlatan Bulak, "Çok şükür ki oyuncularımızın sağlık durumu iyi, semptomlar ağır seyretmiyor." ifadelerini kullandı.

Bulak, kar yağışı nedeniyle geçen haftayı salonda çalışarak geçirdiklerini dile getirerek, "Geçtiğimiz haftayı bay geçirdik. Fikstürde rakiplerimiz olan takımlar puan kayıpları yaşadı. Bu bizim için avantaj oldu. Rakiplerimizin kaybetmeleri bize 1 maç opsiyon sağladı. Tuzlaspor karşılaşmasına iyi şekilde hazırlanıyoruz. Rakibimizden çekinmiyoruz. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Kazanmak için sahaya çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.