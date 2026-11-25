Balıkesirspor, tüzük değişikliği için 10 Aralık'ta kongreye gidiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesirspor Kulübü, idari ve mali yapısını güçlendirmek için tüzüğünün ilgili maddesini güncellemek üzere seçimli olağanüstü kongre düzenleyecek. Kongre 10 Aralık 2026'da Altıeylül Hasan Can Kültür Merkezi'nde yapılacak; çoğunluk sağlanamazsa 17 Aralık 2026'da toplanılacak.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son olarak deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'u 5-1 yenip şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Balıkesirspor'da seçimli olağanüstü tüzük değişikliği kongresi yapılacağı duyuruldu.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Balıkesirsporumuzun idari ve mali yapısını güçlendirmek, yönetim kurulumuzun görev ve sorumluluklarını daha etkin biçimde yerine getirebilmesini sağlamak ve sportif faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğini güvence altına almak amacıyla kulüp tüzüğümüzün ilgili maddesinin güncellenmesini üyelerimizin değerlendirmesine ve onayına sunuyoruz. Bu doğrultuda, Balıkesirspor Kulübü Yönetim Kurulunun kararıyla Seçimli Olağanüstü Tüzük Değişikliği Kongremiz, 10 Aralık 2026 Perşembe günü saat 19.00'da Altıeylül Hasan Can Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir. İlk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde kongremiz, 17 Aralık 2026 Perşembe günü saat 19.00'da aynı salonda yapılacaktır" denildi.
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