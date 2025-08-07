Balıkesirspor, Yiğit Bayındır\'ı Kiraladı

Nesine 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Balıkesirspor, Yiğit Bayırdır ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon Aliağa FK'da forma giyen orta saha oyuncusu Yiğit Bayındır ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. Balıkesirspor'dan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz, geçtiğimiz sezon Aliağa FK forması giyen orta saha oyuncusu Yiğit Bayındır ile 1 yıllığına kiralık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma Yiğit ve kulübümüze hayırlı olsun" denildi. - BALIKESİR