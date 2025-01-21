Balıköy Anadolu Lisesi'nden Curling Başarısı - Son Dakika
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Balıköy Anadolu Lisesi'nden Curling Başarısı

Balıköy Anadolu Lisesi\'nden Curling Başarısı

Tavşanlı Balıköy Anadolu Lisesi curling takımları il ikincisi ve üçüncüsü olarak başarı elde etti.

21.01.2025 10:28
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Kütahya'nın Tavşanlı Balıköy Anadolu Lisesi, Curling Gençler Müsabakasında büyük bir başarıya imza attı. Okulun kızlar curling takımı il ikincisi, karma takımı il ikincisi ve erkekler curling takımı da il üçüncüsü olarak turnuvayı tamamladı.

Aralık ayında okulda inşası tamamlanan curling alanında gerçekleştirilen kısa süreli hazırlıklarla, öğrenciler büyük bir performans sergileyerek, Kütahya il genelinde önemli dereceler elde etti. Yeni yapılan curling alanı, öğrencilere bu sporu daha yakından tanıma ve yeteneklerini geliştirme fırsatı sundu.

Balıköy Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Harun Türkyılmaz, öğrencilerin gösterdiği başarıda önemli bir rol oynayarak, takımların disiplinli çalışması ve azmiyle bu sonuçların elde edildiğini vurguladı. Türkyılmaz, "Öğrencilerimizin bu kadar kısa bir sürede elde ettiği bu başarı, onların ne kadar özverili ve yetenekli olduklarını gösteriyor. Bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi için okul idaremizin desteği ile tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

Türkyılmaz, "Curling nedir, nasıl oynanır sorularının yanıtı son dönemlerde merak edilmektedir. Curling, kar ve buz üzerinde oynanan bir spor dalıdır. Oyuncular kürekler yardımıyla, küreklenmiş taşları kaymaya teşvik ederler ve düzlemsel bir alan içerisinde hedeflerine doğru itmeye çalışırlar. Oyuncuların amacı, kendi takımlarının taşlarını hedef alanlara daha yakın konumlandırmasıdır. Curling bir kış sporudur. Geleneksel curling takımları dört oyuncudan oluşurken, sporun karışık çiftler varyasyonu bir kadın ve bir erkek olmak üzere iki oyuncudan oluşan takımlardan oluşur" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Balıköy Anadolu Lisesi'nden Curling Başarısı - Son Dakika

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