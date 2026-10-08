Balkan şampiyonu Ahmet Çiftçi, 10-0'lık zaferini Filistinli kardeşlerine armağan etti - Son Dakika
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Balkan şampiyonu Ahmet Çiftçi, 10-0'lık zaferini Filistinli kardeşlerine armağan etti

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Hırvatistan'daki Yıldızlar Balkan Güreş Şampiyonası'nda 85 kiloda altın madalya kazanan 15 yaşındaki Ahmet Çiftçi, yarı finalde İsrailli rakibini 10-0 yenmişti. Edirne'ye dönen güreşçi, bayraklar ve meşalelerle karşılandı; zaferini Filistinli kardeşlerine armağan ettiğini söyledi.

Hırvatistan'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Güreş Şampiyonası'nda 85 kiloda altın madalya kazanan 15 yaşındaki Ahmet Çiftçi, şampiyonluk sevincini Filistinli kardeşleriyle paylaştı.

Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde 29 Eylül-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu Ahmet Çiftçi, rakiplerini geride bırakarak Balkan şampiyonu oldu.

Şampiyonanın ardından Edirne'ye dönen genç güreşçi, Abdurrahman Mahallesi'nde yaşadığı sokakta ailesi, akrabaları ve arkadaşları tarafından Türk bayrakları ve meşalelerle karşılandı.

Araçtan indikten sonra anne ve babasının elini öpen Ahmet Çiftçi, kendisini karşılayanların tebriklerini kabul etti.

Ahmet Çiftçi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonaya antrenörleri ve takım arkadaşlarıyla yoğun bir çalışma sürecinin ardından katıldığını söyledi.

Emeklerinin karşılığını altın madalyayla aldığı için mutlu olduğunu belirten Ahmet, "Takım halinde çok güzel çalıştık. Hocalarımızla, takım arkadaşlarımızla birlikte çok çalıştık. Emek verdik ve şampiyon olduk." dedi.

İsrailli rakibini 10-0 yendi

Kendi kilosundan daha ağır rakiplerle mücadele ettiğini anlatan Ahmet Çiftçi, özellikle yarı finalde karşılaştığı İsrailli rakibine karşı farklı duygular yaşadığını ifade etti.

Müsabakayı 10-0 kazanarak finale yükseldiğini belirten milli güreşçi, "Ben 76 kilo geliyorum. 85 kilo rakiplerimle mücadele ettim. İsrailli rakibime karşı yarı final maçına çıkmadan önce çok başka bir heyecan vardı. Maçı direkt 10-0 yaparak bitirdim. Filistinli kardeşlerim için, onlara hediye ettim." diye konuştu.

Güreşte hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayan Ahmet, gelecekte Avrupa ve dünya şampiyonalarında da altın madalya kazanmak istediğini dile getirdi.

Yağlı güreşle de ilgilendiğini anlatan genç sporcu, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ayak boyunda üçüncülük elde ettiğini, en büyük hayallerinden birinin ise Kırkpınar'da başpehlivan olmak olduğunu kaydetti.

"Oğlumu ileride başpehlivan olarak görmek isterim"

Baba Resul Çiftçi ise oğlunun başarısıyla büyük gurur duyduğunu söyledi.

Şampiyonluk haberinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Çiftçi, "Çok gururluyum, çok mutluyum. Hocalarına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok başarılar diliyorum. Çok heyecanlıyım. Oğlumu şampiyon olarak, ileride başpehlivan olarak görmek isterim." ifadelerini kullandı.

SEM Güreş Antrenörü Habil Kara da Ahmet Çiftçi'nin daha önce de uluslararası organizasyonlarda şampiyonluklar yaşadığını ve Türkiye'de önemli dereceler elde ettiğini anlattı.

Balkan Şampiyonası öncesinde iki haftalık yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktaran Kara, 76 kilo ağırlığındaki sporcusunun kendisinden daha ağır rakiplerle mücadele ederek önemli bir başarıya imza attığını belirtti.

Ahmet Çiftçi'nin 85-90 kilo ağırlığındaki rakiplerini yenerek şampiyonluğa ulaştığını ifade eden Kara, "Ahmet Çiftçi bizim gururumuz. Bu Balkan şampiyonluğunu da Filistin'deki kardeşlerimize hediye ediyoruz. İnşallah bundan sonra hedeflerimiz büyük. Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı olmak, olimpiyatlara gitmek istiyoruz." dedi.

Kara, genç sporcunun minder güreşindeki başarısını yağlı güreşte de sürdürmesini istediklerini belirterek, Ahmet Çiftçi'nin ilerleyen yıllarda Kırkpınar'da başpehlivanlık mücadelesi vermesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Ahmet ÇiftçiHırvatistanEdirneSporSon Dakika

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