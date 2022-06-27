Balkan Şampiyonu Sıla Ata, Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika
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Balkan Şampiyonu Sıla Ata, Türkiye ikincisi oldu

27.06.2022 10:10
Balkan Şampiyonu Sıla Ata, Türkiye ikincisi oldu

Bursa'da yapılan Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda Balkan şampiyonu Simav'lı atlet Sıla Ata, en iyi derecesini koşarak Türkiye ikincisi oldu.

Bursa'da yapılan Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda Balkan şampiyonu Simav'lı atlet Sıla Ata, en iyi derecesini koşarak Türkiye ikincisi oldu.

Konuyla ilgili Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Türkiye'nin Ulusal şampiyonalarından biri olan Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası Bursa'da yapıldı. Şampiyonaya ilimizi temsilen 5 bin metre Büyük Bayanlar kategorisinde sporcumuz Sıla Ata, en iyi derecesini koşarak Türkiye ikincisi olmuştur. Sporcu ve antrenörümüzü tebrik ederiz" denildi.

Simavlı atlet Sıla Ata, Mayıs ayında Romanya'da yapılan 14. Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'nda, 20 yaş altı kadınlarda birinci gelerek altın madalya kazanmıştı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Atletizm, Türkiye, Bursa, Sıla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balkan Şampiyonu Sıla Ata, Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika

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