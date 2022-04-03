Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda milli atletlerden 5'i altın 13 madalya - Son Dakika
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Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda milli atletlerden 5'i altın 13 madalya

03.04.2022 21:03
Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda milli atletlerden 5'i altın 13 madalya

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan Balkan Yürüyüş Şampiyonası'na milli atletler 5'i altın 13 madalya aldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan Balkan Yürüyüş Şampiyonası'na milli atletler 5'i altın 13 madalya aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda koşulan sekiz yarışın beşini Türk atletler kazanırken, dört branşta ilk iki sırayı milli atletler kazandı.

Balkan Şampiyonası'nda 5 altın, 5 gümüş, 3 bronz madalya elde eden Türkiye, madalya sıralamasında da toplam 13 madalya ile ilk sırayı aldı.

Yarışmalarda, 5 kilometrede 18 yaş altı kadınlarda Esra Bingöl birincilik, Tülin Ek ikincilik, 10 kilometre 18 yaş altı erkeklerde Yusuf Toprak birincilik, Şeyhmus Çapat ikincilik, 10 kilometre 20 yaş altı erkeklerde Mazlum Demir birincilik, Mert Kahraman ikincilik, 10 kilometre 20 yaş altı kadınlarda Şükran Ayaz birincilik, Emine Ceylan ikincilik, 20 kilometre kadınlarda Ayşe Tekdal birincilik, Kader Dost ise üçüncülük, 20 kilometre erkeklerde Abdülselam İmuk ikincilik, Selman İlhan üçüncülük, 35 kilometre kadınlarda Bedriye Tekin üçüncülük derecesi elde etti.

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Yunanistan, Türkiye, Milli, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda milli atletlerden 5'i altın 13 madalya - Son Dakika


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