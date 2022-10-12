Ballkani-Sivasspor maçına doğru - Rıza Çalımbay - Son Dakika
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Ballkani-Sivasspor maçına doğru - Rıza Çalımbay

12.10.2022 19:24

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu dördüncü hafta maçında yarın Kosova temsilcisi Ballkani'ye konuk olacak Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Kosova'dan puan veya puanlarla dönmeyi planladıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu dördüncü hafta maçında yarın Kosova temsilcisi Ballkani'ye konuk olacak Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Kosova'dan puan veya puanlarla dönmeyi planladıklarını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın oynanacağı Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, kazanmaktan başka bir düşüncelerinin olmadığını belirtti.

Ballkani'nin iyi ve tehlikeli bir takım olduğunu ancak Kosova'dan iyi bir sonuçla ayrılacaklarına inandıklarını aktaran Çalımbay, "İlk yarısı Sivas'ta bitmişti maçın, ikinci yarısını da burada oynayacağız. Buradaki amacımız kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok ama kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Zorlu bir maç olacak. Eğer geçen lig maçında oynadığımız gibi disiplinli oyundan kopmazsak, gelen pozisyonları çok iyi şekilde değerlendirirsek orada yediğimiz goller gibi goller yemezsek buradan biz istediğimiz şekilde ayrılabiliriz." diye konuştu.

Çalımbay ayrıca Anadolu takımlarının iki kulvarda mücadele etmesinin zorluğuna dikkati çekti.

Ballkani'nin grupta en güçlü takımlar arasında olduğunu söyleyen Çalımbay, "Ballkani takımını küçük görmek veyahut zayıf takım demek doğru bir şey değil. Orada maç başlamadan önce de söyledim. Buranın şampiyon takımı şu anda da ligde gayet iyi giden bir takım." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, Fadil Vokrri Stadyumu'nun zemini hakkında da "Ülke olarak stat sıkıntıları olduğu için normal karşılamak gerekiyor. Burada oynanan bir milli maçtan ötürü. Yapabileceğimiz bir şey yok. İki takım da aynı zeminde mücadele edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt ise güçlü bir takıma karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Kosova'dan 3 puanla dönmeyi hedeflediklerini belirten Yeşilyurt, "Çok hırslıyız, geçen maç galibiyeti, puanları kaçırdık. Bu maçta tabii ki hedefimiz galibiyet. Başka bir hedefimiz yok." dedi.

Sivasspor son antrenmanını yaptı

Maçın oynanacağı Fadil Vokrri Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda, Sivassporlu oyuncular teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma koşuları ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Sivasspor, antrenmanın ardından kamp yaptığı otele geçerek, maç saatini beklemeye başladı.

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Kosova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ballkani-Sivasspor maçına doğru - Rıza Çalımbay - Son Dakika

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