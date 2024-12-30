Süper Lig'de iki dönem Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli hakkında çok konuşulacak bir gelişme yaşanabilir.
Şimdilerde Genoa'da top koşturan yıldız futbolcu 6 karşılaşmada toplam 56 dakika süre alabilirken, takımın başına Patrick Vieira'nın gelmesiyle de oynama şansı iyice düştü.
Mario Balotelli'nin Genoa'dan ayrılmasına neden olabilecek teklif Meksika'dan geldi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Cruz Azul, Balotelli'yi kadrosuna katmak adına teklifini yaptı. İtalyan yıldıza 2 milyon euroluk bir teklif sunulduğu belirtilmekte. Bu da Genoa'dan haziran ayına kadar olan sözleşmesindeki ücretten 400 bin euro fazlası anlamına geliyor. Bu transfer gerçekleşirse Mario Balotelli kariyerinde ilk kez Avrupa dışında bir takıma transfer olmuş olacak.
Son Dakika › Spor › Balotelli, attığı imzayla kariyerinde bir ilk yaşayacak - Son Dakika
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