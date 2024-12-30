Balotelli, attığı imzayla kariyerinde bir ilk yaşayacak

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Taksim\'i kana bulayan saldırganla ilgili iki kilit isim daha yakalandı

Süper Lig'de iki dönem Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli hakkında çok konuşulacak bir gelişme yaşanabilir.

TOPLAMDA 1 SAAT BİLE OYNAYAMADI

Şimdilerde Genoa'da top koşturan yıldız futbolcu 6 karşılaşmada toplam 56 dakika süre alabilirken, takımın başına Patrick Vieira'nın gelmesiyle de oynama şansı iyice düştü.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞAYACAK

Mario Balotelli'nin Genoa'dan ayrılmasına neden olabilecek teklif Meksika'dan geldi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Cruz Azul, Balotelli'yi kadrosuna katmak adına teklifini yaptı. İtalyan yıldıza 2 milyon euroluk bir teklif sunulduğu belirtilmekte. Bu da Genoa'dan haziran ayına kadar olan sözleşmesindeki ücretten 400 bin euro fazlası anlamına geliyor. Bu transfer gerçekleşirse Mario Balotelli kariyerinde ilk kez Avrupa dışında bir takıma transfer olmuş olacak.