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Balotelli'ye 'Aralık ayının en iyi futbolcusu' ödülü - Son Dakika

Balotelli'ye 'Aralık ayının en iyi futbolcusu' ödülü

19.02.2022 14:31
Balotelli'ye 'Aralık ayının en iyi futbolcusu' ödülü

ADANA Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli, "Asist Analiz" medya platformunun takipçileri tarafından Aralık ayının en iyi futbolcusu seçildi.

ADANA Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli, "Asist Analiz" medya platformunun takipçileri tarafından Aralık ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Mavi lacivertli kulübe sezon başında katılan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İtalyan yıldız Mario Balotelli, 'Asist Analiz' medya platformunun takipçileri tarafından yapılan oylamayla Aralık ayının en iyi futbolcusu oldu. Ballotelli, ödülünü takımın antrenmanı sonrası kulübün Sportif Direktörü Gökhan Göktürk, Asist Analiz Genel Müdürü Arda Ün, Dijital İçerik Yöneticisi Yücel Ağcabay ve Yavuz Uluçay tarafından aldı. Adana Demirspor'un resmi sosyal medya hesabında Balotelli'nin ödülüyle birlikte çekildiği fotoğraf paylaşıldı. Ligde çıktığı 21 maçta 10 gol atan ve 3 de asist yapan İtalyan yıldız, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Roberto Mancini tarafından İtalya Milli Takımı'na çağrılmıştı.


Balotelli'ye 'Aralık ayının en iyi futbolcusu' ödülü
Balotelli'ye 'Aralık ayının en iyi futbolcusu' ödülü
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Adana Demirspor, Balotelli, Aralık, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Balotelli'ye 'Aralık ayının en iyi futbolcusu' ödülü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Balotelli'ye 'Aralık ayının en iyi futbolcusu' ödülü - Son Dakika
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