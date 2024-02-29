Bandırma\'da Özel Sporcular İçin Önemli Bir Proje Hayata Geçirildi

Spor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Şehit Bedir Karabıyık Spor Kulübü, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle özel sporcular için önemli bir proje hayata geçirildi.

Şehit Bedir Karabıyık Spor Kulübü ve aynı zamanda Bandırma Engelliler Derneği Başkanı olan Hüseyin Uçar'ın liderliğinde yürütülen projeyle, çocukların akademik gelişimi ve sportif başarısı için çalışmalar başladı. Üniversite, belediye ve spor kulübü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen proje kapsamında; özel sporcuların yeteneklerinin geliştirmesinin yanı sıra akademik başarılarının da desteklenmesi hedefliyor. Proje kapsamında spor aktiviteleriyle birlikte eğitim desteği ve rehberlik hizmetleri verilmesi de planlanıyor.

Proje konusunda bilgiler veren Başkan Hüseyin Uçar, engelli gençlerin bireysel gelişimine ciddi katkılar sağlayacaklarını belirtti. Uçar, "Çocuklarımızın potansiyellerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine destek olmak amacıyla bu proje hayata geçirildi. Sporun yanı sıra eğitimle desteklenen bir süreçle, engelli gençlerimizin bireysel gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi. - BALIKESİR