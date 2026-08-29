Bandırma'da Zafer Bayramı'nda Masa Tenisi Turnuvası - Son Dakika
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Bandırma'da Zafer Bayramı'nda Masa Tenisi Turnuvası

Bandırma\'da Zafer Bayramı\'nda Masa Tenisi Turnuvası
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30 Ağustos etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvada genç sporcular yeteneklerini sergiledi.

Bandırma'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen turnuvaya, Yaz Spor Okulları'nda masa tenisi eğitimi alan genç sporcular katıldı.

Turnuvada sporcular, antrenmanlarda öğrendikleri teknik ve taktikleri uygulama fırsatı bulurken, karşılaşmalar heyecanlı ve renkli görüntülere sahne oldu. Genç sporcuların mücadele azmi ve performansı dikkat çekti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunun sporla buluştuğu organizasyonda sporcular, hem yeteneklerini sergiledi hem de bayram sevincini sahada yaşadı. Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek organizasyonda emeği geçen spor uzmanları ve antrenörlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırma'da Zafer Bayramı'nda Masa Tenisi Turnuvası - Son Dakika

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