Bandırmagücü Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Seçmeleri Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Bandırmagücü Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Seçmeleri Büyük İlgi Gördü

Bandırmagücü Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Seçmeleri Büyük İlgi Gördü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinin kadın futbol takımı temsilcisi Bandırmagücü Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'nın genç yeteneklere A Takım'da oynama fırsatı sunduğu seçmeler büyük ilgi gördü.

29.08.2024 10:25
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinin kadın futbol takımı temsilcisi Bandırmagücü Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'nın genç yeteneklere A Takım'da oynama fırsatı sunduğu seçmeler büyük ilgi gördü.

Bandırmagücü Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, bu sezon şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürürken, kadın futbolunun tanıtımı ve gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bandırma'da, kadın futbolunun yükselen yıldızları için gerçekleştirilen Bandırmagücü Spor Kulübü'nün Kadın A Takımı ve U17 Kız Takımı seçmeleri büyük ilgi gördü. Futbola olan tutkularını ve yeteneklerini sergilemek isteyen genç sporcular kıyasıya rekabet ettiler.

Bandırmagücü Kadın Futbol Takımı Sportif Direktörü Özkan Turan, takımı geçen sene hayata geçirdiklerini belirterek, "Geçen yıl TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele ettik ve grubumuzu 5. tamamladık. Bu sezon ise şampiyonluk parolasıyla yola çıktık, transferlerimizi yaptık. Kadromuzda geniş bir oyuncu sayısı var. Daha çok verim alabilmek için şu anda da seçmeler düzenliyoruz. Bandırma, Balıkesir, Bigadiç, Biga ve Bursa gibi bölgemizin her yerinden sporcular buradalar. Amacımız kadın futbolunu tanıtmak. Kadınların da erkeklerle aynı mücadeleyi gösterdiğini herkese ispatlamak istiyoruz" dedi.

Bandırmagücü Kadın Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Metin Kök, A Takımı için seçme yaptıklarını kaydederek, "Bir hafta sonra antrenmanlara başlayacağız. Hedefimiz şampiyonluk. Bu potansiyelimiz var. İyi transferler yaptık. Yaklaşık 22 kişilik bir kadromuz olacak. Bugün yaptığımız seçmelerden takviyelerle kadromuzu tamamlayacağız" diye konuştu.

Seçmelere katılan Bahar Babalı ve Sudenur Erden, futbola küçük yaşlardan itibaren büyük bir ilgi duyduklarını ve hedeflerinin daha büyük kulüplerde oynayarak A Milli Takım'da yer almak olduğunu belirttiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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