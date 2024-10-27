Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 3-2 mağlup etti.
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Özkul, Yusuf Susuz
Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinçiol (Santos dk. 90+2), Atınç Nukan, Emre Batuhan Adıgüzel (Landy Nomel dk. 46), Remi Mulumba, Paulinho, Mehmet Özcan, Coşgun Diniyev (Kerem Atakan Kesgin dk. 84), İbrahim Kaya (Hikmet Çiftçi dk. 71), Marco Paixao (Mexer dk. 84)
Yedekler: Yiğit Zorluer, Akın Alkan, Yasin Yağız Dilek, Emirhan Ayhan
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Sakaryaspor: İsmail Çipe, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Rayane Aabid, Nsana Simon (Emre Demir dk. 81), Muhammed Ertürk (Saint-Louis dk. 70), Murat Can Akpınar, Mendy Mamadou (Mustafa Pektemek dk. 81), Fernando Andrade
Yedekler: Yusuf Aklan, Emircan Altıntaş, Oğuzhan Çapar, Engin Can Aksoy, Totre, Volkan Eğri, Serkan Dursun
Teknik Sorumlu: Mesut Bakkal
Goller: Marco Paixao (dk. 29 pen.), İbrahim Kaya (dk. 45+3), Sergen Piçinçiol (dk. 50) (Bandırmaspor), Mendy Mamadou (dk. 32), Fernando Andrade (dk. 44) (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Hikmet Çiftçi (dk. 90+3) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Paulinho, Atınç Nukan, Zafer Görgen (Bandırmaspor), Muhammed Ertürk, Nsana Simon, Erdi Dikmen, Fernando Andrade (Sakaryaspor) - BALIKESİR
Son Dakika › Spor › Bandırmaspor 3-2 Sakaryaspor'u Yendi - Son Dakika
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