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Bandırmaspor, Adanaspor'a 3-2 mağlup oldu - Son Dakika
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Bandırmaspor, Adanaspor'a 3-2 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçta Emirhan Aydoğan'ın attığı 2 penaltı golüne karşılık Adanaspor, Metehan ve Burhan Tüzün'ün golleriyle galip geldi.

Bandırmaspor, Adanaspor\'a 3-2 mağlup oldu
24.12.2023 - 16:24,
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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Jozefzoon ile Adanasporlu Evren'in ceza sahası içinde mücadelesinde Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR' dan gelen uyarıyla Evren'in topa eli ile müdahale ettiğini söyleyerek penaltı noktasını gösterdi.

21. dakikada penaltı atışını kullanan Emirhan Aydoğan, meşin yuvarlağı kalecinin yanından ağlarla buluşturdu. 1-0

45+1. dakikada Haris, ceza sahası içinde Evren'in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını işaret etti.

45+6. dakikada penaltı atışını kullanan Emirhan Aydoğan, kalecinin üstünden topu ağlarla buluşturdu. 2-0

46. dakikada Adanaspor ceza sahası içinde Lukaku, Haris'in ayağına bastı. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, penaltı noktasını gösterdi.

47. dakikada topun başına geçen Emirhan Aydoğan'ın penaltı atışını Kaleci Ahmet Said ayağı ile kurtardı.

53. dakikada Adanaspor'lu Fatih Kurucak'ın ceza sahası içine ortaladığı topa Metehan dokunduve top ağlarla buluştu. 2-1

55. dakikada Adanaspor atağında Burhan Tuzun topu kaleci Akın'ın üzerinden aşırtarak durumu filelerle buluşturdu. 2-2

69. dakikada Harun'un kullandığı korner sonrası Burhan Tüzün, topu kale sahası üzerinde bulunan Joseph Oberlın'e gönderdi. Oberlin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Kapluhan, Hasan Hüseyin Tetik

Bandırmaspor: Akın Alkan, Harris (Rahmetullah Berişbek dk. 60), Edson Andre Sitoe, Sergen Piçinciol, Mucahit Albayrak, Mehmet Özcan (Emre Batuhan Adıgüzel dk. 79), Levent Ayçiçek (Doğan Can Davas dk. 60), Emirhan Aydoğan (Mustafa Çeçenoğlu dk. 66), Cebio Soukou (Metehan Mimaroğlu dk. 60), Marc Jozefzoon, Moussa Kalılou Djıtte

Yedekler: Ioannıs Gkelıos, Taha Batuhan Yayıkcı, Mustafa Saymak, Metehan Mimaroğlu,, Yusuf Erdem Gümüş, Mert Çelik

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Kubilay Aktaş (Devran Şenyurt dk. 84), Metehan Altunbaş (Dımıtrı Joseph Oberlın dk. 62), Harun Alpsoy, Hakkı Türker, Jordan Zacharıe Lukaku Menama Mokelenge, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Mehmet Feyzi Yıldırım, Check Oumar Diakite, Burhan Tüzün (Ferhat Katipoğlu dk. 72)

Yedekler: Arda Akbulut, Batuhan Yılmaz, Erıc Ayuk Mbu, Hıdır Aytekin, Serhat Kot, Cem Güzelbay, Hakan Eroğlu

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Emirhan Aydoğan (dk. 21 pen. ve 45+6 pen.) (Bandırmaspor), Metehan (dk.55), Burhan Tüzün (dk. 55), Dımıtrı Joseph Oberlın (dk. 70)(Adanaspor)

Sarı kartlar: Moussa Djitte, Emre Batuhan Yayıkçı, Sergan Piçinciol (Bandırmaspor) Evren Korkmaz, Lukaku, Fatih Kurucuk, Devran Şenyurt) (Adanaspor) - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Bandırmaspor, Adanaspor'a 3-2 mağlup oldu - Son Dakika


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