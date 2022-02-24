Bandırmaspor, Adanaspor maçına galibiyet parolasıyla çıkacak - Son Dakika
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Bandırmaspor, Adanaspor maçına galibiyet parolasıyla çıkacak

24.02.2022 16:32
Bandırmaspor, Adanaspor maçına galibiyet parolasıyla çıkacak

Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, 27 Şubat Pazar günü Adanaspor'u ağırlayacakları maça iyi hazırlandıklarını ve kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, 27 Şubat Pazar günü Adanaspor'u ağırlayacakları maça iyi hazırlandıklarını ve kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Gürsel, kulüp tesislerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınordu maçını kazanarak moral bulduklarını, hafta sonu da güçlü bir rakip olan Adanaspor'la karşılaşacaklarını dile getirerek, "Biz bu maça iki gün içerisinde iyi hazırlanacağız. Kendi seyircimiz önünde, kendi sahamızda bu maçı kazanmak istiyoruz. Bunun içinde elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Bordo-beyazlı takımın kaptanı Gökhan Değirmenci de Adanaspor maçının önemine vurgu yaparak, çok kritik bir müsabaka oynayacaklarını aktardı.

Değirmenci, bu maça çok iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, "Galibiyet için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Taraftarlarımızı maça davet ediyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar." ifadelerini kullandı.

Bandırmaspor, Adanaspor maçına galibiyet parolasıyla çıkacak

YORUMLAR
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Altınordu paraşütsüz düşüşte Altınordu paraşütsüz düşüşte Mustafa Gürsel: 'Bundan sonra her maç çok önemli' Mustafa Gürsel: 'Bundan sonra her maç çok önemli'

Mustafa Gürsel, Bandırmaspor, Spor Toto, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bandırmaspor, Adanaspor maçına galibiyet parolasıyla çıkacak - Son Dakika


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