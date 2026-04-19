Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.04.2026 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Bandırmaspor sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti.

Stat: 17 Eylül

Hakemler: Ozan Ergün, Kemal Elmas, Ömer Yasin Gezer

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Mamadou Fall (Enes Cinemre dk. 84), Muhammed Gümüşkaya, Joao Amaral (Mücahit Albayrak dk. 84), Kerim Alıcı, Amidou Badji (Yusuf Can Esendemir dk. 90+3), Emirhan Acar (Oğuz Ceylan dk. 67), Atınç Nukan, Enes Aydın, Remi Mulumba

Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Yasin Arda Midiliç

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Sinan Kurt, Cem Üstündağ (Florent Hasani dk. 87), Mehmet Murat Uçar, Adama Traore (Diaa Sabia dk. 65), Mehmet Yeşil, Daniel Moreno (Zdravko Dimitrov dk. 69), Ohena Felix, Oleksand Syrota, Mbaye Diagne, Celal Hanalp

Yedekler: Abdlsamed Damlu, Atakan Müjde, Emrah Başsan, Tarkan Serbest, Oğuzhan Matur, Kahraman Demirtaş

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Emirhan Acar (dk. 60), Amidou Badji (dk. 63) (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Murat Uçar (dk. 39) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı Kartlar: Enes Aydın, Amidou Badji, Oğuz Ceylan, Arda Özçimen (Bandırmaspor), Sinan Kurt, Ohena Felix (Amed FK) - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 20:03:35. #.0.4#
SON DAKİKA: Bandırmaspor Amed'i 2-0 Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.