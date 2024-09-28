Bandırmaspor, Ankaragücü'nü 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Bandırmaspor, Ankaragücü'nü 2-0 Mağlup Etti

Bandırmaspor, Ankaragücü\'nü 2-0 Mağlup Etti

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

28.09.2024 18:31
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Trendyol 1. Lig'de. 7. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

11. dakikada kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Atınç'ın kafa vuruşu Alper topu çizgiden çıkardı.

35. dakikada Rahmetullah'ın ortasında İbrahim'in röveşatası üst direğe çarpıp auta çıktı.

37. dakikada Rahmetullah'ın ortasına iyi yükselen Paixao kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0

51. dakikada İbrahim Kaya'nın pasında topla buluşan Mehmet Özcan'ın rakiplerini geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Sezgin Çınar, Şenol Bektaş

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel, İbrahim Kaya (Paula Rafael dk. 67), Landy Nomel (Faruk Can Genç dk. 67), Edson Anrdre Sitoe, Marco Paixao (Adama Salimou dk. 84), Atınç Nukan, Mehmet Özcan (Sergen Piçinciol 90+2 dk), Rahmetullah Berişbek, Diniyev (Hikmet Çiftçi dk. 83) Remi Mulumba

Yedekler: Yiğit Zorluer, Akın Alkan, Yasin Yağız Dilek, Kerem Atakan Keskin, Emirhan Ayhan

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Yıldırım Mert Çetin, Stylıanos Kitsiou, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Alper Uludağ (Nica Schulz dk. 59), Riccardo Saponara, (Hayrullah Bilazer dk. 75) Dorin Ratariu, Ali Kaan Güneren (Renat Dadashov dk. 59), Renaldo Showayne, Cephas (Kevin Varga dk. 65), Osman Çelik

Yedekler: Ertaç Özbir, Cem Tuna Türkmen, İsmail Çokçalış, Sirozhiddin Astanakulov, Hasan Nazarov

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Goller: Paixao (dk. 37), Mehmet Özcan (dk. 51) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: İbrahim Kaya, Sergen Piçinçiol, Diniyev (Bandırmaspor) Tolga Ciğerci, Kitsiou, Mert Çetin, Alper Uludağ, Osman Çelik (MKE Ankaragücü) - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bandırmaspor, Ankaragücü'nü 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırmaspor, Ankaragücü'nü 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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