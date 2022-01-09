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Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez: "Kupada üç büyüklerden birini isteriz" - Son Dakika

Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez: "Kupada üç büyüklerden birini isteriz"

09.01.2022 00:57
Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez: "Kupada üç büyüklerden birini isteriz"

Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, Denizlispor maçı öncesi Bandırma Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, Denizlispor maçı öncesi Bandırma Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü sebebiyle Bandırma Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez, gazetecileri kutlayarak gündemdeki konuları değerlendirdi. Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor'u elemenin mutluluğunu duyduklarını ifade eden Başkan Göçmez, kupada Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'la karşılaşmayı istediklerini açıkladı. Transferle ilgili değerlendirmede bulunan Bandırmaspor Göçmez, "Transferde bir tane stoper alacağız, bir tane kaleci alacağız, bir tane de çift taraflı oynayacak bir kanat oyuncusu bakıyoruz. Ama hiçbiri olmazsa da bu takımla devam edeceğiz" diye konuştu.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nun ışıklandırması çalışmalarını değerlendiren Göçmez, "Stadımızın ışıklandırması için kimse beni arayıp size destek olalım demedi. Işıklandırma ile ilgili hiçbir gelişme olmadı. Bu konuda bizim arkadaşlarımızın çalışması var. Bulduk birini ışıklandırma ile ilgili plan çizdirdik. O projede 300 ile 400 bin dolarlık maliyet çıkıyor. Bizler projeyi alıp Vali Bey'den destek isteyeceğiz Bu arada benim hayıflandığım bir konu var. Bilindiği gibi biz kupada Yeni Malatyaspor'u eledik, kimse Bandırmaspor Başkanı olarak beni arayıp tebrik etmedi. Biraz başarıya alıştık galiba, biraz fazla havalara girdik galiba. Bu başarı normal geldi. Süper Lig'e çıkmazsak beni Bandırma'ya sokmazlar herhalde. Bunlar bizi motive eder. Bakın Malatya deplasmanında Malatya taraftarı bizi alkışladı" dedi. - BALIKESİR

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Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor, Denizlispor, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez: 'Kupada üç büyüklerden birini isteriz' - Son Dakika Spor


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