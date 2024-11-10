?????????Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Batuhan Kolak, Erkan Akbulut, Güner Mumcu Taştan
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Nomel (Dk. 87 Paulinho), Mehmet Özcan, Mulumba (Dk. 90+3 Rodrigo), Diniyev (Dk. 68 Hikmet Çiftçi)?, Faruk Can Genç, İbrahim Kaya (Dk. 68 Kerem Atakan Kesgin), Paixao (Dk. 90+3 Mexer)
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız (Dk. 75 Anıl Koç), Jefferson (Dk. 46 Estrela), Mukairu (Dk. 75 Eren Aydın), Oulare (Dk. 87 Ali Ülgen), Onur Ulaş, Avramovski, Enes Alıç, Fethi Özer, Hüsamettin Yener (Dk. 75 Babacar)
Goller: Dk. 45+2 İbrahim Kaya, Dk. 76 Hikmet Çiftçi (Teksüt Bandırmaspor),
Sarı kartlar: Dk. 20 Onur Ulaş, Dk. 30 Jefferson, Dk. 72 Hüsamettin Yener, Dk. 79 Oğuz Güçtekin (Boluspor), Dk. 23 Nomel, Dk. 31 Mulumba, Dk. 50 Sergen Piçinciol, Dk. 83 Kerem Atakan Kesgin (Teksüt Bandırmaspor)
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Teksüt Bandırmaspor, evinde Boluspor'u 2-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Bandırmaspor Boluspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
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