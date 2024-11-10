Bandırmaspor, Boluspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
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Bandırmaspor, Boluspor'u 2-0 Yendi

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Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'de Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Teknik direktörler maçı değerlendirdi.

10.11.2024 17:24
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- Bandırmaspor - Boluspor maçının ardından

BALIKESİR - Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bandırmaspor'un sahasında Boluspor mağlup ettiği maçın ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u 2-0 yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Bu önemli günde üç puanla ayrılmak bizi ayrıca mutlu etti. Boluspor da iyi bir takım; onların da bir çıkışı vardı, üç haftadır galibiyet almışlardı. Buraya iki takım da üçer galibiyetle geldi, bu da çekişmeli bir maç olacağını baştan gösteriyordu. Maçın denk geçeceği açıktı. Onları da tebrik ediyorum, iyi bir mücadele oldu" ifadelerini kullandı.

Gürsel, oyun stratejilerine de değinerek, "Oyunun genelinde dengeli bir oyun vardı. İlk yarıda rüzgara karşı oynadık ve bu durum, iki yarıda farklı stratejiler geliştirmemizi gerektirdi. İlk yarının son dakikalarında içeriye golle girmemiz bizim için çok önemliydi, büyük bir moral sağladı. İkinci yarıda skoru 1-0'da tutmak ve ardından ikinci golü bulmak bize rahat bir nefes aldırdı. Bu tarz maçlarda ikinci golü bulmak, son bölüme daha rahat girmemizi sağladı. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

"Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor"

Oyuncularına teşekkür eden Gürsel, "Ancak her zaman söylediğimiz gibi, yalnızca bir maç kazandık. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Şimdi önümüzde milli maç arası var; bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Çalışmalarımıza aynı ciddiyetle devam ederek, bu istikrarı korumak için ne gerekiyorsa yapacağız. Oyuncularımı gönülden tebrik ediyorum, yürekten kutluyorum. İnşallah bu moral ve ivmeyi daha fazla çalışarak sonraki maçlara da yansıtırız. Her maç kendi içinde çok önemli, kolay değil. İstikrarı sağlamaya çalışarak aynı ciddiyetle devam edeceğiz" diye konuştu.

Arif Ufuk Kahraman: "Şans bizden yana değildi."

Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman ise, "Karşımızda iyi bir takım var, sistem oynayan bir takım. Diğer taraftan, Bandırma'da hava şartları zemin üzerinde olumsuz etki yapıyor. Ancak hava şartlarına göre oynamak zorundasınız. Mümkün olduğunca topu yere indirerek ve topa sahip olarak oynamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 4-5 haftadır buraya skorları destekleyerek geldik. 3'te 3 yaparak geldik Bandırma deplasmanına. Tabii ki burada maçı kazanıp puanımızı eşitlemek istiyorduk" dedi.

Maçın hikayesinin kendileri açısından şanssız olduğunu belirten Kahraman, "Baktığınızda maçın hikayesinde şans bizden yana değildi. Bunu neden söylüyorum? Yediğimiz 2 gol de şanssızlıktandı. İlk gol, kaptırdığımız bir topu uzaklaştırmaya çalışırken yediğimiz bir gol, ikincisi ise yine bir karambolde rakibin önüne düşen topun şuta dönmesiyle geldi" diye konuştu.

Kahraman, takımın oyunundan memnun olduğunu dile getirerek, "Maçın genelinde topa sahip olan taraf bizdik. Bloklar arasını iyi geçen, topa sahip olan bir takımdık. Fakat üretkenlik anlamında yeterince etkili olamadık. Berkin'in, Hüsamettin'in ve Babacar'ın girdiği pozisyonlar vardı; bunları değerlendirebilseydik daha farklı bir sonuç konuşabilirdik. Ben takımın mücadelesinden ve oyunundan memnunum. İyi bir yoldayız ve iyi bir takım oluyoruz. Elbette deplasmanda kazanarak veya en azından puanla dönmek istiyorduk" sözlerini sarf etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bandırmaspor, Boluspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika

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